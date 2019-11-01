Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия и Китай договорились помогать друг другу в создании национальных спутниковых систем и совместно отстаивать в Международном союзе электросвязи выделение частот для них, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
"Россия и Китай будут взаимодействовать, оказывать друг другу помощь в создании низкоорбитальных спутниковых систем связи. В области международного регулирования использования радиочастот стороны договорились отстаивать общую позицию в Международном союзе электросвязи", - сказал он.
По словам Химочко, такое решение было достигнуто минувшим летом на заседании российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области космоса под руководством Дмитрия Рогозина и Чжан Кэцзяня.
Стороны также договорились о продолжении сотрудничества. "Будут обсуждаться вопросы взаимной поддержки, координации работ, возможности взаимной дополняемости при функционировании создаваемых национальных систем. В дальнейшем вопросы взаимодействия будут прорабатываться более детально", - уточнил он.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета.