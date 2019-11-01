Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи

"Россия и Китай будут взаимодействовать, оказывать друг другу помощь в создании низкоорбитальных спутниковых систем связи. В области международного регулирования использования радиочастот стороны договорились отстаивать общую позицию в Международном союзе электросвязи", - сказал он.

Стороны также договорились о продолжении сотрудничества. "Будут обсуждаться вопросы взаимной поддержки, координации работ, возможности взаимной дополняемости при функционировании создаваемых национальных систем. В дальнейшем вопросы взаимодействия будут прорабатываться более детально", - уточнил он.