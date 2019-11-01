Россия модернизирует систему спутников-ретрансляторов "Луч" в два этапа

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия обновит группировку спутников-ретрансляторов "Луч" в 2024 и 2025 годах, запустив на орбиту модернизированные спутники на замену "стареющим", а затем приступит к созданию спутников нового поколения, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации Россия обновит группировку спутников-ретрансляторов "Луч" в 2024 и 2025 годах, запустив на орбиту модернизированные спутники на замену "стареющим", а затем приступит к созданию спутников нового поколения, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

"Восполнение орбитальной группировки и модернизация системы будут проводиться в два этапа. На первом этапе на базе спутника "Луч-5В" будут изготовлены два аппарата "Луч-5ВМ" со сроками запуска в 2024 и 2025 годах", - сказал он.

Сейчас группировка насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Б" и "В". Они запущены в 2011, 2012 и 2014 годах. Срок активного существования каждого – 10 лет, что означает, что они могут выйти из строя в период с 2021 по 2024 годы.

На втором этапе развития группировки, пояснил Химочко, планируется разработка нового поколения аппаратов на более мощной и современной спутниковой платформе, с новыми функциональными возможностями и техническими характеристиками, не уступающими, а по некоторым показателям превосходящими, аналогичные зарубежные космические системы ретрансляции. Ранее сообщалось, что аппараты получат название "Луч-5М".