Глава Колымы оштрафовал трех чиновников из-за задержки зарплат учителям

МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Три министра правительства Три министра правительства Магаданской области ответят деньгами из собственной зарплаты за задержку выплат учителям, заявил на заседании Совета территории в пятницу губернатор региона Сергей Носов

Ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Колымы о назначении и лишении премий чиновникам в зависимости от результативности их работы. Суд посчитал этот указ нарушающим права госслужащих. Но губернатор Колымы заявил, что меняет систему оплаты труда чиновников и имеет право лишать их переменной составляющей зарплаты.

"У нас есть возможность бороться с бардаком, совесть у чиновников должна быть. Поэтому я напомнил, что бывает за равнодушное отношение в работе, чтобы такие случаи не повторялись. В качестве меры наказания профильный заместитель председателя правительства и два министра были на 50% лишены переменной части зарплаты", - сказал Носов.

По его словам, задержка перечисления денег педагогам связана с тем, что в казначейство они поступили 29 октября, а от минфина не было пометки о срочности. В итоге процесс перечисления затянулся на несколько дней.