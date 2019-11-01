Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T09:20Z
https://ria.ru/20191101/1560470704.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152590/02/1525900237_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_345c7f21638ef7dbfbb4d11ae9fbdd78.jpg
РИА Новости

Глава Колымы оштрафовал трех чиновников из-за задержки зарплат учителям

09:20 01.11.2019
109
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Носов
Сергей Носов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Три министра правительства Магаданской области ответят деньгами из собственной зарплаты за задержку выплат учителям, заявил на заседании Совета территории в пятницу губернатор региона Сергей Носов.
Ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Колымы о назначении и лишении премий чиновникам в зависимости от результативности их работы. Суд посчитал этот указ нарушающим права госслужащих. Но губернатор Колымы заявил, что меняет систему оплаты труда чиновников и имеет право лишать их переменной составляющей зарплаты.
Учитель ведет урок у учеников начальной школы
24 октября, 20:01Новости Подмосковья
Зарплаты учителей в Московской области выросли за 2019 год
"У нас есть возможность бороться с бардаком, совесть у чиновников должна быть. Поэтому я напомнил, что бывает за равнодушное отношение в работе, чтобы такие случаи не повторялись. В качестве меры наказания профильный заместитель председателя правительства и два министра были на 50% лишены переменной части зарплаты", - сказал Носов.
По его словам, задержка перечисления денег педагогам связана с тем, что в казначейство они поступили 29 октября, а от минфина не было пометки о срочности. В итоге процесс перечисления затянулся на несколько дней.
В социальных сетях появился видеоролик, в котором один из учителей Магадана сетует на задержку выплаты заработной платы. По его словам, учителям не объяснили, в чем причина заминки.
Трасса
Вчера, 10:30РИА Новости
Власти Колымы объяснили ненормативное состояние дорог
1000000
Обсудить 0
Сергей НосовРоссияМагаданОбщество
Рекомендуем
Прокуратура
На Урале экс-главврача поликлиники осудили за хищение бюджетных средств
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого округа прокомментировал убийство ребенка в Нарьян-Маре
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским
Полицейский автомобиль
Ученик "заминировал" школу в Омске
Пожарные
В Московской области загорелся склад с древесиной
Камчатка
Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти
Спутник на Земной орбите
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году
Лотерейные шары
Правительство одобрило отмену идентификации небольших выигрышей в лотерею
Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска
СК опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
Лента новостейМолния