Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. СП британской компании OneWeb и госкорпорации "Роскосмос", созданное для предоставления услуг спутниковой связи на территории России, будет осуществлять работу в соответствии с российским законодательством, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
В настоящее время доля компании АО "Спутниковая система "Гонец" в совместном предприятии с OneWeb, ООО "УанВеб", доведена до 51%.
"Учитывая, что наша организация входит в госкорпорацию "Роскосмос", то в части функционирования совместного предприятия мы будем выполнять поставленные задачи и строго руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, которым определен возможный порядок развертывания национальных сегментов иностранных спутниковых систем связи на территории нашей страны", - сказал он.
Как сообщалось, OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2017 году OneWeb зарегистрировала в РФ ООО "УанВеб", которое в том же году подало заявку на получение частот в Государственную комиссию по радиочастотам, но частоты до сих пор не выделили. Как сообщали СМИ, против этого выступает ФСБ, считая, что проект может представлять угрозу нацбезопасности.
Это не мешает Роскосмосу участвовать в развертывании орбитальной группировки. Всего планируется 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.