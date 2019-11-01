Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства

"Учитывая, что наша организация входит в госкорпорацию "Роскосмос", то в части функционирования совместного предприятия мы будем выполнять поставленные задачи и строго руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, которым определен возможный порядок развертывания национальных сегментов иностранных спутниковых систем связи на территории нашей страны", - сказал он.

Как сообщалось, OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2017 году OneWeb зарегистрировала в РФ ООО "УанВеб", которое в том же году подало заявку на получение частот в Государственную комиссию по радиочастотам, но частоты до сих пор не выделили. Как сообщали СМИ, против этого выступает ФСБ, считая, что проект может представлять угрозу нацбезопасности.