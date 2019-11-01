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РИА Новости

Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства

09:13 01.11.2019 (обновлено: 10:06 01.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М" на стенде компании ОАО "Информационные спутниковые системы"
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Космический аппарат "Гонец-М" на стенде компании ОАО "Информационные спутниковые системы" . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. СП британской компании OneWeb и госкорпорации "Роскосмос", созданное для предоставления услуг спутниковой связи на территории России, будет осуществлять работу в соответствии с российским законодательством, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
В настоящее время доля компании АО "Спутниковая система "Гонец" в совместном предприятии с OneWeb, ООО "УанВеб", доведена до 51%.
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
22 октября, 08:26РИА Наука
В "Главкосмосе" рассказали о задачах по пускам спутников OneWeb
"Учитывая, что наша организация входит в госкорпорацию "Роскосмос", то в части функционирования совместного предприятия мы будем выполнять поставленные задачи и строго руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, которым определен возможный порядок развертывания национальных сегментов иностранных спутниковых систем связи на территории нашей страны", - сказал он.
Как сообщалось, OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2017 году OneWeb зарегистрировала в РФ ООО "УанВеб", которое в том же году подало заявку на получение частот в Государственную комиссию по радиочастотам, но частоты до сих пор не выделили. Как сообщали СМИ, против этого выступает ФСБ, считая, что проект может представлять угрозу нацбезопасности.
Это не мешает Роскосмосу участвовать в развертывании орбитальной группировки. Всего планируется 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.
Читайте полный текст интервью >>
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Олег ХимочкоOneWebКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияОбщество
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