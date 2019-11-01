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РИА Новости

В Петербурге загорелось здание автосервиса

09:06 01.11.2019 (обновлено: 09:19 01.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Салова, 44 во Фрунзенском районе поступило в 8.04 мск.
"Здание "Автотехцентра" одноэтажное, размером 40 на 22 метра и 5 метров высотой. Площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации пожара от МЧС привлечены 11 единиц техники и 44 человека.
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