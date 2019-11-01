В Петербурге загорелось здание автосервиса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Салова, 44 во Фрунзенском районе поступило в 8.04 мск.
"Здание "Автотехцентра" одноэтажное, размером 40 на 22 метра и 5 метров высотой. Площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации пожара от МЧС привлечены 11 единиц техники и 44 человека.