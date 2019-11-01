Рок-группа My Chemical Romance объявила о своем воссоединении

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Музыкальная группа My Chemical Romance объявила о воссоединении, сообщив в своём микроблоге в Twitter, что даст концерт 20 декабря Лос-Анджелесе.
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Концерт получил название "Возвращение". Стоимость билетов составит 149,50 доллара США, их продажа начнется в ближайшие часы. Уточняется, что один человек может купить не более двух билетов.
My Chemical Romance – американская рок-группа. С момента создания у группы вышли четыре альбома, последний из которых был выпущен в 2010 году. В 2013 году группа объявила о распаде.
Like Phantoms Forever...— My Chemical Romance (@MCRofficial) 31 октября 2019 г.
Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT