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РИА Новости
Культура

Рок-группа My Chemical Romance объявила о своем воссоединении

09:02 01.11.2019 (обновлено: 10:15 01.11.2019)
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© AP Photo / Tom HeveziАмериканская группа My Chemical Romance
Американская группа My Chemical Romance
© AP Photo / Tom Hevezi
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Музыкальная группа My Chemical Romance объявила о воссоединении, сообщив в своём микроблоге в Twitter, что даст концерт 20 декабря Лос-Анджелесе.
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Концерт получил название "Возвращение". Стоимость билетов составит 149,50 доллара США, их продажа начнется в ближайшие часы. Уточняется, что один человек может купить не более двух билетов.
My Chemical Romance – американская рок-группа. С момента создания у группы вышли четыре альбома, последний из которых был выпущен в 2010 году. В 2013 году группа объявила о распаде.
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КультураМузыкаНовости культурыЛос-АнджелесСШАОбщество
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