Рок-группа My Chemical Romance объявила о своем воссоединении

Концерт получил название "Возвращение". Стоимость билетов составит 149,50 доллара США, их продажа начнется в ближайшие часы. Уточняется, что один человек может купить не более двух билетов.

My Chemical Romance – американская рок-группа. С момента создания у группы вышли четыре альбома, последний из которых был выпущен в 2010 году. В 2013 году группа объявила о распаде.