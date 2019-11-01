Действия России и Турции помогут в обсуждении судьбы курдов, заявил Лавров

"Это проблема (курдов - ред.), от которой никуда не уйти. Я бы сказал, что она стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису. Курды живут и в Ираке, курды живут и в Иране, и, конечно, огромное количество курдов живет в самой Турции. И никто не хочет, чтобы эти страны, этот регион "взорвался" из-за напряжения вокруг курдской проблемы. Никто не хочет, чтобы курды испытывали ощущения, что они люди второго сорта", - добавил Лавров.