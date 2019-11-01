Действия России и Турции помогут в обсуждении судьбы курдов, заявил Лавров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Действия России и Турции создали условия, которые позволяют спокойно говорить о судьбе курдов в Сирии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию на северо-востоке Сирии в связи с военной операцией Анкары против курдских формирований. Фрагмент интервью был показан в эфире телеканала.
"Это проблема (курдов - ред.), от которой никуда не уйти. Я бы сказал, что она стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису. Курды живут и в Ираке, курды живут и в Иране, и, конечно, огромное количество курдов живет в самой Турции. И никто не хочет, чтобы эти страны, этот регион "взорвался" из-за напряжения вокруг курдской проблемы. Никто не хочет, чтобы курды испытывали ощущения, что они люди второго сорта", - добавил Лавров.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Сирийские курды ранее заявили, что готовы обсуждать политическое урегулирование с властями страны.