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РИА Новости

Эксперты рассказали о последствиях закона об устойчивом Рунете

08:40 01.11.2019 (обновлено: 09:10 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Закон об устойчивой работе Рунета вступает в силу с 1 ноября. С одной стороны, это правильный шаг - многие мировые государства переходят к "островизации" интернета, чтобы обезопасить себя от внешнеполитических угроз, но с другой - реализация закона сопряжена с рядом рисков, для минимизации которых необходим диалог IT-компаний с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.
Закон вступает в силу с ноября этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.
"Я считаю в ближайшие несколько лет практически неизбежным сценарий так называемой "островизации" интернета, когда страны, которые собираются быть суверенными, распространяют этот суверенитет в том числе на интернет-пространство", - заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
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Островной Рунет

По словам экспертов, мировые государства постепенно переходят к отделению, так называемой "островизации" интернета. Россия не отстает от этого тренда - закон об устойчивой работе Рунета позволит взять в руки штурвал и регулировать сеть внутри страны.
"Эпоха примитивного понимания интернета, который существует отдельно от всего остального общества, заканчивается. Все понимают, что по мере врастания интернета в нашу с вами жизнь, когда он доходит до домохозяйства, когда он управляет светом в наших домах, энергией и всем остальным, существовать отдельно от государственных институтов он не может. Это не российская ситуация, это общемировая ситуация", - отметил спецпредставитель президента РФ.
Директор по продукту компании Waves Enterprise Артем Калихов отметил, что речь в законе идет не об изоляции и ограничениях Рунета, а о защите пользователей и страны от внешних угроз, в том числе вероятности отключения России от мирового интернета.
"По сути закон не об изоляции. Исходя из текста закона, власти смогут контролировать точки соединения российской части сети с остальной глобальной сетью. Предусмотрена возможность создания необходимой инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту функционировать автономно, если доступ к зарубежным корневым серверам DNS или другим ключевым узлам будет ограничен чем-то извне", - пояснил он.
Однако ограничение Рунета извне эксперт считает маловероятным. Он пояснил, что технически вся глобальная сеть поделена на автономные системы, распределенные между провайдерами услуг. Они передают друг через друга трафик, и если хотя бы одна автономная система в одном месте будет отключена, то трафик доберется до нужного места через другие. "Даже если кто-то физически захочет отрубить кабели, сигнал все равно будет идти и автоматически дублироваться в другие сегменты", - указал он.
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Калихов добавил, что Россия вряд ли пойдет по пути Китая и начнет ограничивать Рунет изнутри. "Стоит учитывать, что наш опыт и опыт Китая совершенно разный, и мы не можем себе позволить идти по их пути, хотя бы потому, что в России сейчас нет собственной IT-инфраструктуры. А наша собственная самоизоляция подорвет нашу же информбезопасность от внешних угроз", - сказал собеседник агентства.
"Сам закон направлен на развитие собственного цифрового суверенитета России, и это правильные меры. Создаются превентивные меры и действия, направленные на усиление программ государственной кибербезопасности. ... Наша страна начнет развивать собственный цифровой суверенитет. Начнет выстраивать квалифицированные IT-кадры и создавать необходимое ПО", - считает он.
"Создание внутреннего интернета похоже на покорение космоса. Только самые экономически успешные и крупные государства могут сделать это в одиночку", - подытожил президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Риски и пути их минимизации

Закон об устойчивом Рунете предполагает проведение учений по обеспечению безопасного и целостного функционирования сети в стране. В середине октября правительство утвердило положение об учениях: они будут проводиться по решению Минкомсвязи не реже чем раз в год. Предполагается, что в ходе учений будут отрабатываться ситуации возникновения угроз работы сети в РФ.
Сооснователь и генеральный директор маркетплейса Oskelly Альберт Осканов отметил, что закон, и в частности положение об учениях, вызывают много вопросов, например, не приведут ли они к сбоям в работе сети и убыткам для компаний, работающих онлайн.
"Безусловно, со временем реализацию этого закона могут заметить все: и бизнес, и пользователи. Никто не знает, как именно будут проходить обязательные учения по изоляции", - сказал Оснаков. По его словам, "сейчас в законопроекте слишком много неизвестных: ощущение, что даже авторы не вполне осознают последствий". "Никто не говорил, как к этому готовиться", - добавил он.
По словам Пескова, риски при реализации закона существуют, и задача ответственных органов - быстро решать проблемы в случае, если они возникнут.
"Риски при исполнении, внедрении этого закона, безусловно, существуют. Вероятны инциденты, когда попытки его прямого внедрения будут приводить к изменению качества работы отдельных сервисов. Например, может случиться ухудшение времени реакции отдельных сервисов крупных интернет-провайдеров. Здесь важно, чтобы те органы, которые отвечают за внедрение этого закона, быстро обрабатывали обратную связь и меняли архитектурные решения. ... Отдельные риски, безусловно существуют, но они вообще несопоставимы по масштабам с рисками непринятия закона", - сказал спецпредставитель президента РФ.
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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин указал, что реализация закона может повлиять на качество и стоимость услуг, для минимизации подобных рисков нужен диалог компаний и регулятора.
"В информационной безопасности модель угроз определяется не на основании прошлого неудачного опыта, а на основании всех возможных рисков. ... Безусловно, любая такая фундаментальная инициатива может повлиять на качество или стоимость услуг. Но для этого и нужен диалог IT-компаний и регулятора, чтобы минимизировать негативные организационные риски и найти понимание между качеством услуг связи и безопасностью инфраструктуры", - считает он.
Поярков также обратил внимание на вероятность удорожания некоторых сервисов.
"Желание государства обезопасить интернет понятно. В нем действительно много опасностей: начиная от детской порнографии и торговли наркотиками, до призывов выходить на несанкционированной акции", - отметил эксперт. Он добавил, что государство выбрало радикальный путь фильтрации всего исходящего трафика, а это несет риски удорожания услуг провайдеров и снижения скорости обмена пакетами.
"Есть много вопросов к авторам документа, как будет осуществляться мониторинг и на ком будет финансовая нагрузка по созданию инфраструктуры, но в целом для отечественной IT-индустрии и цифровой экономики "суверенный интернет" - выгодная история", - подытожил Калихов.
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Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё это делается под лозунгом : "враги отключат нам интернет!берегись!".На Западе откровенно смеются над этим,ведь эти страхи путинского режима основаны лишь на предположительных действиях самого путина,который войдя в раж готов всё поотключать лишь бы власть его была незыблемой.
1 ноября, 09:10
Саша Василич
50300022
Эксперты несут чушь.... многие ли страны «островизировали» свой интернет? А сколько стран злые американцы отключили от интернета? Это полная чушь. Но цены на
1 ноября, 09:13
nnemetsms
33010014
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