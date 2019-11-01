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РИА Новости

Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях

08:26 01.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПродажа мяса на продовольственном рынке
Продажа мяса на продовольственном рынке
© РИА Новости / Стрингер
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Продажа мяса на продовольственном рынке. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса и сыра в домашних условиях, советы приводятся в сообщении организации.
Свежесть мяса можно определить, если надавить на кусок пальцем: ямка, образовавшаяся после надавливания, быстро исчезнет, если мясо свежее. А если промокнуть его бумажной салфеткой, можно сделать вывод только об особенностях приготовления. "Если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде", - отмечают эксперты.
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Не стоит бояться и того, что кусок мяса при разрезании в середине бывает темнее, чем по краям. "Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд", - говорится в пресс-релизе.
Белые вкрапления в филе птицы являются дефектом, вызванным прижизненным изменением мышечной ткани. "Причины дефекта изучаются, но это не гормоны. Гормоны в России полностью запрещены", - напоминает Роскачество.
Что касается наличия в сыре растительных жиров, то по внешнему виду это определить невозможно: это можно сделать только в лабораторных условиях, но даже и это бывает непросто. Между тем, мнение о том, что сыр с растительными жирами крошится при нарезке, не является правильным. "Крошливость сыра связана с технологией его изготовления, особенностью формирования сырного зерна - мелкое или крупное, - условиями разрезания сгустка, сортом сыра, фасовкой и другими факторами производства. Для сыра чеддер "крошливость" вообще отличительный признак", - отмечается в сообщении.
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