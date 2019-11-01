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РИА Новости

Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля

06:59 01.11.2019 (обновлено: 10:14 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", опубликованной в немецком издании Focus.
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале. Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок, пишет автор материала.
В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.
Доллары
29 октября, 08:00РИА Новости
Завалили деньгами: американские инвесторы влили миллиарды в Россию
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило России инвестиционный рейтинг, как у Китая и Индии — BBB. При этом, как отмечает Forbes, Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20 процентов, а 124,14 миллиарда долларов (это почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России.
Аналитики швейцарского банка UBS, в свою очередь, охарактеризовали российскую валюту как "очень интересную для инвестиций". Этому способствовали хорошие фундаментальные экономические показатели — низкая инфляция, отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря бюджетному правилу.
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