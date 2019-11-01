Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале. Снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок, пишет автор материала.