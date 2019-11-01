Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T06:57Z
https://ria.ru/20191101/1560466845.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153293/71/1532937198_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_89e6613e1c84bdc7e39b481508af7df2.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург

06:57 01.11.2019
1027
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом, проходящей через Минск, может стоить около 30–40 миллиардов долларов, проект сейчас на стадии проработки идеи, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования... По нашим прикидкам, стоимость может быть около 30–40 миллиардов долларов", - сказал Рапота в интервью газете "Известия".
По его словам, к финансированию проекта будут привлечены главным образом внебюджетные средства: корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
28 октября, 13:43РИА Новости
Орешкин поддержал проект ВСМ Петербург — Москва — Нижний Новгород
"В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов", - отметил Рапота.
Госсекретарь добавил, что уже были проведены консультации в РФ и Белоруссии с представителями госвласти, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Также будут проведены консультации и с польскими официальными лицами и бизнес-сообществом, так как предлагается проложить маршрут через Польшу.
"Мы должны учесть интересы всех стран-участниц. Проект сейчас на стадии проработки идеи", - отметил Рапота.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ. РЖД в последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.
Концепт высокоскоростного поезда для России
7 октября, 16:20РИА Новости
В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург
1210108
Обсудить 1
Союзное государствоГамбургГригорий РапотаБелоруссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Человек разговаривает по телефону
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска
Города мира. Мачу-Пикчу
Названы достопримечательности, находящиеся под угрозой исчезновения
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Тыква
В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин
Купейный вагон нового
Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву по кольцевому маршруту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Задержанный после перестрелки под Ростовом отрицает свою причастность
11:00Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" открывается в Москве
11:00“Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки
10:59Шемякин намерен развенчать миф о содержании цирковых животных
10:57В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
Лента новостейМолния