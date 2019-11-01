Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом Гамбургом , проходящей через Минск, может стоить около 30–40 миллиардов долларов, проект сейчас на стадии проработки идеи, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования... По нашим прикидкам, стоимость может быть около 30–40 миллиардов долларов", - сказал Рапота в интервью газете "Известия".

По его словам, к финансированию проекта будут привлечены главным образом внебюджетные средства: корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги.

"В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов", - отметил Рапота.

Госсекретарь добавил, что уже были проведены консультации в РФ и Белоруссии с представителями госвласти, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Также будут проведены консультации и с польскими официальными лицами и бизнес-сообществом, так как предлагается проложить маршрут через Польшу.

"Мы должны учесть интересы всех стран-участниц. Проект сейчас на стадии проработки идеи", - отметил Рапота.