Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского Йенса Столтенберга , на которой президент Украины стоит перед сидящим генсеком Альянса.

Многие пользователи сравнили украинского лидера на снимке со школьником, который стоит перед учителем, и официантом, который обслуживает клиента.

"Картина маслом - учитель и примерный ученик", - указала Светлана Захарова

"Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!" - сыронизировала Ксения Сузина

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - пошутил Юрий Барановский

Другие комментаторы провели аналогии с подчиненным, который получает указания от руководства.

"Стоит по стойке смирно и получает ценные указания", - заметила Инна Безбах

"Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю", - сыронизировал Николай Баранник