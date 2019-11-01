Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T09:34Z
https://ria.ru/20191101/1560464438.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_0:295:2859:1903_1036x0_80_0_0_aa9f1deda484dadca851c7dacde4db9b.jpg
РИА Новости

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети

04:29 01.11.2019 (обновлено: 09:34 01.11.2019)
73952
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга, на которой президент Украины стоит перед сидящим генсеком Альянса.
Многие пользователи сравнили украинского лидера на снимке со школьником, который стоит перед учителем, и официантом, который обслуживает клиента.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Вчера, 13:33РИА Новости
Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины
"Картина маслом - учитель и примерный ученик", - указала Светлана Захарова.
"Первый класс, вторая четверть", - отметил Андрей Пушкарев.
"Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!" - сыронизировала Ксения Сузина.
"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - пошутил Юрий Барановский.
Другие комментаторы провели аналогии с подчиненным, который получает указания от руководства.
"Стоит по стойке смирно и получает ценные указания", - заметила Инна Безбах.
"Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку", - написал Олег Пидгорний.
"Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю", - сыронизировал Николай Баранник.
Столтенберг находился с визитом на Украине 30 и 31 октября. В четверг в Киеве прошло заседание комиссии НАТО-Украина.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 15:09Радио Sputnik
Зеленского позабыли. Генсек НАТО по ошибке не дал слова президенту Украины
1127505151434
Обсудить 46
НАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
Популярные комментарии
над собой смеемся... да дай на Бог такого президента, а не наших вождя клептократов с псевдопремьером, 20 лет крышующих сырьевой грабеж страны и уворачивающихся от развития своей промышленности с помощью демагогии и подобных новостей
1 ноября, 06:44
Басня Крылова
435107170
В кои-то веки зашёл посмотреть новость про Украину и разочарован. Где фото?!
1 ноября, 05:23
Роман Жарков
1220041
Рекомендуем
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
Лента новостейМолния