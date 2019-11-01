Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга, на которой президент Украины стоит перед сидящим генсеком Альянса.
Многие пользователи сравнили украинского лидера на снимке со школьником, который стоит перед учителем, и официантом, который обслуживает клиента.
"Картина маслом - учитель и примерный ученик", - указала Светлана Захарова.
"Первый класс, вторая четверть", - отметил Андрей Пушкарев.
"Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!" - сыронизировала Ксения Сузина.
"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - пошутил Юрий Барановский.
Другие комментаторы провели аналогии с подчиненным, который получает указания от руководства.
"Стоит по стойке смирно и получает ценные указания", - заметила Инна Безбах.
"Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку", - написал Олег Пидгорний.
"Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю", - сыронизировал Николай Баранник.
Столтенберг находился с визитом на Украине 30 и 31 октября. В четверг в Киеве прошло заседание комиссии НАТО-Украина.