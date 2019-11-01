Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T04:06Z
https://ria.ru/20191101/1560464311.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Дагестане один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП

04:06 01.11.2019
140
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в ДТП с участием трёх легковушек у дагестанского села Коркмаскала, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
"По предварительной информации, в ДТП, произошедшем в 21.00 мск на 798-ом километре ФАД "Кавказ" неподалеку от селения Коркмаскала, с участием трех автомобилей, один человек погиб, пять - пострадало", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство.
Перу
00:52РИА Новости
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
000100
Обсудить 0
ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Вид на Филиппины
На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок
Термоядерный реактор
НИИАР хочет испытывать материалы для европейского термоядерного реактора
Молекулы ДНК
Ученые из России и Белоруссии создадут совместный банк ДНК-данных
Турецкие военные в Сирии
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море
Камчатка
Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти
Российская Академия музыки имени Гнесиных
Назначен новый ректор Академии музыки имени Гнесиных
Поселок Курильск на острове Итуруп
Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды
Кибербезопасность
В Минобрнауки рассказали, для чего нужны центры по кибербезопасности
Флаг на здании Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства
Перу
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
Школьный класс
С подростками, создавшими "бойцовский клуб" на Сахалине, работают психологи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
Лента новостейМолния