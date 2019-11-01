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РИА Новости

РФ подготовила проект заявления председателя СБ ООН по нападению в Косово

04:03 01.11.2019 (обновлено: 07:56 01.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская сторона подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по ситуации с нападением на российского сотрудника миссии организации в Косово, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
Как сообщалось ранее, выступая на заседании СБ ООН по Косово, Небензя заявил, что подробности избиения дипломата "шокируют". Также постпред призвал Совбез "решительно осудить" эту ситуацию и наказать виновных.
"В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты", - заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на сайте организации.
Также он попросил секретариат "распространить текст заявления среди членов Совета Безопасности". При этом он выразил надежду, что Совбез "сможет его одобрить".
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
01:35РИА Новости
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово шокирующим
3910463
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНКосовоРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну давайте. Сначала изобьют наших дипломатов в Косово. Потом в Латвии. ПОТОМ ГДЕ-НИБУДЬ В Шри-Ланке или ещё где-нибудь. А мы будем ноты рассылать. Требовать соблюдение международных норм. Как это всё опостылело. Мы когда-нибудь будем ударять кулаком по столу? Или нет. Если нет, то незачем об этом и рассказывать.
1 ноября, 05:09
ddjlf-vilsta
910101
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