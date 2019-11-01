РФ подготовила проект заявления председателя СБ ООН по нападению в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Как сообщалось ранее, выступая на заседании СБ ООН по Косово, Небензя заявил, что подробности избиения дипломата "шокируют". Также постпред призвал Совбез "решительно осудить" эту ситуацию и наказать виновных.

"В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты", - заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на сайте организации.