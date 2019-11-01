На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

"Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала", — сказал он.

Исправить это положение должна российская система "Луч", состоящая из трех космических аппаратов. Космонавты на МКС получат канал со скоростью 105 мегабит в секунду.

"Это хорошая скорость, и в первую очередь канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом", — сказал Химочко.