На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции со следующего года обеспечат отечественным широкополосным каналом связи с Землей, рассказал в интервью РИА Новости Олег Химочко, первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции).
"Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что сейчас широкополосная связь российского сегмента МКС обеспечивается за плату через американскую систему спутников-ретрансляторов TDRSS.
Исправить это положение должна российская система "Луч", состоящая из трех космических аппаратов. Космонавты на МКС получат канал со скоростью 105 мегабит в секунду.
"Это хорошая скорость, и в первую очередь канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом", — сказал Химочко.