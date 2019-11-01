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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

03:41 01.11.2019 (обновлено: 10:41 01.11.2019)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции со следующего года обеспечат отечественным широкополосным каналом связи с Землей, рассказал в интервью РИА Новости Олег Химочко, первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции).

"Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас широкополосная связь российского сегмента МКС обеспечивается за плату через американскую систему спутников-ретрансляторов TDRSS.
Исправить это положение должна российская система "Луч", состоящая из трех космических аппаратов. Космонавты на МКС получат канал со скоростью 105 мегабит в секунду.
"Это хорошая скорость, и в первую очередь канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом", — сказал Химочко.
Читайте интервью полностью >>
Земля с борта Международной космической станции
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Хочу стать космонавтомОлег ХимочкоМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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