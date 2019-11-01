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РИА Новости

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

02:33 01.11.2019 (обновлено: 06:22 01.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты и парламентарии ответили на призыв Североатлантического альянса передать контроль над Крымом Украине, подчеркнув, что данный вопрос в принципе не подлежит обсуждению.

"Вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда"

Вопрос с Крымом для России закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва оценивает этот призыв "отрицательно".
"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", - сказал Руденко.
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Политолог: Крым стал для НАТО психологической травмойНАТО призвала Россию "вернуть Украине контроль над Крымом". Крымский политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Россия не нуждается в советах"

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости Крым.
"Разговоры о том, что Россия кому-то должна вернуть Крым сродни предложению США вернуть Техас Испании. Это абсурдно и является посягательством на территориальную целостность нашей страны. Все свои "заключения", "выводы", "замечания" НАТО стоит делать о странах, которые входят в блок или стремятся туда, как та же Украина", — заявил Белик. Он подчеркнул, что Россия не нуждается в советах Североатлантического альянса.
Призывы НАТО вернуть Крым под управление Украины ни к чему не приведут, заявил в комментарии РИА Новости Крым председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.
Парламентарий также отметил, что крымчанам боятся нечего.
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя призыв комиссии НАТО к России вернуть Украине полуостров Крым, посоветовал организации заниматься вопросами, которые напрямую касаются ее компетенций.
Заявление комиссии Украина-НАТО, где альянс призвал Россию "вернуть" полуостров Украине, является словоблудием, и его авторы сами отдают себе в этом отчет, отметил, в свою очередь, крымский сенатор Сергей Цеков.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что подобные высказывания со стороны НАТО Москва расценивает как "откровенное вмешательство во внутренние дела" страны.

Призыв НАТО к России

Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к России с призывом вернуть Крым под контроль Украины. Таким образом, заявили в НАТО, Россия докажет, что соблюдает международные обязательства, а также берет на себя ответственность за их соблюдение.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% населения высказались за присоединение к РФ. Киев и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.
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Андрей РуденкоДмитрий БеликСергей ЦековМИД РФГосдума РФНАТОКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Какая же бестолочь это НАТО. Никак не может понять, что это не их дело совать нос куда не следует.
1 ноября, 05:32
evgeny.mokrensky
8930000
Необходимо неустанно обращать внимание на агрессивность НАТО и запрещать ему вмешиваться в дела суверенных государств, кроме Украины.
1 ноября, 04:41
PCProstoy Chitatel
76100000
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