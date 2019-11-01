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РИА Новости

Депутат Рады расплакалась на заседании

01:42 01.11.2019 (обновлено: 10:11 01.11.2019)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания из-за того, что коллеги проигнорировали ее поправки. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Накануне украинский парламент обсуждал законопроект по разъединению активов газотранспортной системы. Скороход настаивала на своих поправках, хотя профильный комитет их не поддержал.

"Знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам. А не то что ко мне кто-то походит и говорит: "Перестань их подавать!" — сказала Скороход, не сдерживая эмоций.

Спикер Рады Дмитрий Разумков стал ее успокаивать, а затем поправку Скороход все же поставили на голосование. Но парламентарии ее не поддержали — она получила только 158 голосов.
В итоге Верховная Рада одобрила в целом законопроект №2239-1. Его поддержал 341 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Предполагается, что этот документ позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы путем его выделения из структуры "Нафтогаза". Как заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук, это даст Киеву максимально сильную позицию на переговорах с Россией по транзиту газа и позволит получить долгосрочный контракт.
Народный депутат фракции Слуга народа Богдан Яременко
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