Депутат Рады расплакалась на заседании

"Знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам. А не то что ко мне кто-то походит и говорит: "Перестань их подавать!" — сказала Скороход, не сдерживая эмоций.