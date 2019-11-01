Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на российского дипломата Михаила Краснощекова в Косово и наказать виновных в нем, трансляция его выступления велась на сайте организации.

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

"Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН", - заявил постпред.

Он добавил, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" в связи с инцидентом в Косово.

"Данные выводы совпадают с результатами проведенного Следственным комитетом России расследования", - подчеркнул Небензя.