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РИА Новости

Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово

01:19 01.11.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на российского дипломата Михаила Краснощекова в Косово и наказать виновных в нем, трансляция его выступления велась на сайте организации.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
"Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН", - заявил постпред.
Он добавил, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" в связи с инцидентом в Косово.
"Данные выводы совпадают с результатами проведенного Следственным комитетом России расследования", - подчеркнул Небензя.
Кроме того, он уточнил, что силовики пытались "воспрепятствовать законной служебной деятельности" Краснощекова.
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