Пристайко: на Украине "нарабатываются концепции" двойного гражданства

В настоящее время Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил министерству иностранных дел Украины разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом.

Он отметил, что возможно более широкое привлечение украинцев проживающих за рубежом. "Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца (лицо, имеющее украинское происхождение, но гражданство другого государства - ред.), также будет браться во внимание", - отметил министр.