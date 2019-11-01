МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для одновременного освобождения

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас "обе стороны" подбирают кандидатов для одновременного освобождения, но не уточнил, о каких сторонах идет речь.
"Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - сказал он в интервью "ТСН", не уточнив, какие стороны имеются в виду.
Министр отметил, что украинские власти не привязываются в вопросе освобождения к проведению саммита в "нормандском формате.
"Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей - это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - сказал Пристайко.
Ранее в четверг омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ДНР готова к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.