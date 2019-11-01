МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для одновременного освобождения

"Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - сказал он в интервью "ТСН", не уточнив, какие стороны имеются в виду.