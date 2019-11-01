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РИА Новости
Культура

Пластиковая вилка из "Истории игрушек 4" будет вести собственное шоу

05:24 01.11.2019
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Персонаж из "Истории игрушек 4" Вилкинс будет вести собственное познавательное шоу Forky Asks a Question ("Вилкинс задает вопрос") на потоковом сервисе Disney +. Об этом стало известно из трейлера, которое студия опубликовала на YouTube.
Теперь пластиковая вилка будет игровой форме обсуждать со своими друзьями по анимационному сериалу такие темы, как искусство, дружба, время и многое другое.
Например, Вилкинс будет искать ответы на вопросы: "что такой сыр?" или "почему стали массово умирать пчелы?"
Шоу рассчитано на детей всех возрастов и выйдет в эфир 12 ноября.
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