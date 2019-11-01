Пластиковая вилка из "Истории игрушек 4" будет вести собственное шоу

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Персонаж из "Истории игрушек 4" Вилкинс будет вести собственное познавательное шоу Forky Asks a Question ("Вилкинс задает вопрос") на потоковом сервисе Disney +. Об этом стало известно из трейлера, которое студия опубликовала на YouTube.

Теперь пластиковая вилка будет игровой форме обсуждать со своими друзьями по анимационному сериалу такие темы, как искусство, дружба, время и многое другое.

Например, Вилкинс будет искать ответы на вопросы: "что такой сыр?" или "почему стали массово умирать пчелы?"