"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам

Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

© AP Photo / Emrah Gurel Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Автокефалия в обмен на храмы — именно об этом год назад договаривались Петр Порошенко, создавший "Православную церковь в Украине" (ПЦУ) ради переизбрания на второй срок, и патриарх Константинопольский Варфоломей, рассчитывавший, в свою очередь, заполучить самые значимые украинские храмы. Но дальнейшие события пошли по совершенно иному сценарию. О том, почему обещание экс-президента так и не было выполнено и какие сейчас расклады в украинской церковной ситуации, — в материале РИА Новости.

Тайные планы

Казалось, все должно было пойти как по маслу: Петр Порошенко добивается для Украины "второго дня независимости" — получения томоса, воодушевленные граждане массово идут в храмы "единой незалежной автокефальной церкви", а потом радостно отдают голоса на президентских выборах за "нового князя Владимира — крестителя Руси".

Именно так назвал патриарх Варфоломей Петра Порошенко при подписании соглашения "О взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом". Президентские планы отлично соотносились с его задумками: решить проблему 30-летнего украинского раскола без согласия Русской православной церкви, в чьем ведении по канонам она и находится, и тем самым заработать авторитет в православном мире. Ведь Константинопольский патриарх уже давно желает себя видеть во главе всего православного мира.

Патриарха Варфоломея подкупило еще и предложение бывшего украинского лидера: передать наиболее значимые храмы и монастыри Украины вместе с их доходами в прямое подчинение Фанару (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата). Это было прописано в стамбульском соглашении, текст которого команда Порошенко долгое время держала в тайне.

Молчание Банковой (улица в Киеве, где находится здание администрации украинского президента) было вызвано тем, что практически сразу после подписания документа возникли проблемы. Церковный Стамбул и светский Киев долго и мучительно торговались за религиозные объекты, большая часть которых, что парадоксально, находилась у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). А она, в отличие от Порошенко, об автокефалии не просила.

"Борьба между Стамбулом и Киевом идет как по списку объектов, так и по порядку владения. Украинские власти говорят: "только в пользование", греки: "только в собственность", — рассказывал в декабре источник РИА Новости в украинских церковных кругах.

В списке значились самые известные на Украине православные объекты: Киево-Печерская и Почаевская лавры, подворье афонского Пантелеимонова монастыря в Одессе, отнятый раскольниками у канонической Церкви в 1992 году Владимирский собор и многие другие.

Торговались даже за крымские храмы. "Греки требуют от Украины "возврата" целого ряда объектов, расположенных в Крыму. А если, мол, не можете — предоставьте компенсацию", — отмечал собеседник агентства.

Лишь один объект передали в пользование Фанару — Андреевскую церковь в Киеве. По остальным обещание Порошенко так и не выполнено.

С его наследием пришлось разбираться президенту Владимиру Зеленскому, которому патриарх Варфоломей отчаянно пытался напомнить о стамбульской договоренности. Не получилось: на встрече в Стамбуле глава государства в последний момент отказался подписывать совместный меморандум. И непроста — в изобилующий расплывчатыми формулировками текст греки вписали пассаж, вполне конкретно обязывающий нового украинского лидера следовать "религиозному курсу своего предшественника".

Неудобная статистика

Предыдущая украинская власть уверяла Фанар не только в том, что передаст недвижимость на Украине, но и в том, что большинство граждан ринутся в храмы новой церковной структуры. Да и большинство прихожан канонической УПЦ, лукавили на Банковой, "не захотят остаться в изоляции".

И в первые месяцы после получения томоса власти делали все для создания убедительной картинки "успеха" новой церкви. Каждую неделю ПЦУ бодро рапортовала о переходе в свою юрисдикцию десятков храмов Украинской церкви. К марту их набралось более пяти сотен — с учетом того, что у самой раскольничьей организации на тот момент было порядка пяти с половиной тысяч приходов.

Однако за кадром сюжетов, которые транслировали принадлежащие Порошенко телеканалы, остался важный момент: как именно ПЦУ заполучила пресловутые сотни приходов. Она их отняла.

"Лишь 42 прихода решили перейти в ПЦУ, из них девять перешли без священника. Пятьдесят пять так называемых добровольных переходов характеризуются срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватом. Зарегистрировано 137 случаев, когда территориальная община проголосовала за переход в ПЦУ против воли религиозной общины. В этих случаях наши верные прихожане со священниками остаются и служат в своих храмах, хотя местные органы власти отчитались, что община якобы перешла", — публично заявил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на встрече с Порошенко за несколько дней до президентских выборов.

© Фото : Українська Православна Церква Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко. Архив © Фото : Українська Православна Церква Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко. Архив

После дарования стамбульской грамоты украинским раскольникам давление на каноническую Церковь усилилось в разы. Но кардинально религиозную картину в стране это не поменяло — УПЦ так и осталась крупнейшей религиозной организацией с более чем 12 тысячами храмов и миллионами прихожан.

А вот "незалежная церковь" приростом паствы похвастать не может: захваченные храмы пустуют. К тому же общины раскольничьих организаций, на базе которых была создана ПЦУ, — "Киевский патриархат" (4300 храмов) Филарета Денисенко и "Украинская автокефальная православная церковь" (1200 приходов), не торопятся официально менять юрисдикцию. То есть фактически у новой церкви не семь тысяч храмов, о чем недавно объявил ее лидер Епифаний Думенко, а в два-три раза меньше. Проблему признают и сами раскольники.

"Проще получить томос на Фанаре, чем государственные документы о регистрации в Киеве. К сожалению, государственная машина, волнуясь за предоставление томоса, дадут его или нет в Константинополе, сама очень туго думала о решении юридических вопросов, за которые была ответственна. Объединительный собор состоялся 15 декабря, а церковь государство зарегистрировало в конце января или даже в феврале. И это меня больше всего удивляет. На мой взгляд, если государство так волновалось по поводу судьбы ПЦУ, то должно было зарегистрировать ее уже на следующий день после создания, 16 декабря", — пожаловался в интервью украинскому правовому порталу "Протокол" представитель новой церкви Александр Драбинко.

"Останутся при своих"

Процесс перерегистрации храмов затормозил демарш отца украинского раскола Филарета Денисенко. В 1992 году он самовольно ушел из Русской православной церкви и при поддержке первого президента Украины Леонида Кравчука создал "Киевский патриархат". Спустя 26 лет Денисенко активно поддержал автокефальный проект Порошенко, потому что хотел сам возглавить "единую незалежную" структуру.

От этого Филарета отговорили в последний момент перед "объединительным собором" 15 декабря, где главой ПЦУ выбрали его протеже Думенко. Но Денисенко не отказался от давней цели: на следующий день после выборов он прямо заявил, что будет фактически заведовать всем, а Епифаний — так, "для внешних связей".

Большинство же "епископов" ПЦУ не захотели мириться с таким раскладом. В течение нескольких месяцев они выдавливали престарелого лжепатриарха с его "почетной кафедры". Сделать это было не так-то просто, ведь Денисенко контролировал казну "незалежной церкви".

В мае он все же самоустранился, объявив о возрождении ликвидированного им 15 декабря 2018 года "Киевского патриархата". И хотя в эту структуру вернулось не особо много общин, основные административные здания, в тот числе и некогда обещанный Петром Порошенко Фанару Владимирский собор, по-прежнему у "филаретовцев".

Теперь же ПЦУ пытается через светский суд ликвидировать структуру Филарета и забрать все ее банковские счета. Ранее это отказалось делать Министерство культуры Украины, в чьем ведении находятся религиозные организации. Теперь же престарелый раскольник и его молодой протеже готовятся к судебным тяжбам, которые начнутся 26 ноября.

"Думаю, все останутся при своих. И Варфоломей ничего обещанного из храмов не получит, потому что у команды Зеленского, видимо, есть понимание, что такая договоренность с Порошенко была незаконной", — рассуждает политолог Михаил Погребинский.