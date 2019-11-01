Лучшие фото недели: зомби-парад, гонки по бездорожью и Герда с медвежонком

Мехико перед празднованием Дня мертвых.
Задержание участников акции протеста в Бейруте.
Задержание участников акции протеста в Бейруте.
Баобаб на опушке леса Бандиа в Сенегале.
Участница зомби-парада в Киеве.
Участница зомби-парада в Киеве.
Девушка на улице Нью-Йорка.
Беспорядки, возникшие во время акции протеста в Барселоне.
Беспорядки, возникшие во время акции протеста в Барселоне.
Конкурс по отлову поросят на фестивале свиней на озере Тоба в Муаре.
Конкурс по отлову поросят на фестивале свиней на озере Тоба в Муаре.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп раздают детям конфеты на праздновании Хеллоуина в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп раздают детям конфеты на праздновании Хеллоуина в Белом доме.
Пожар в мексиканском городе Валье-де-Гуадалупе.
Акция протеста в Порт-о-Пренсе.
Красочный забег в Эр-Рияде.
Уличный музыкант Сергей Садов выступает у входа в метро в Москве.
Косплеер на Азиатском фестивале аниме в Сингапуре.
Участники акции протеста против военной операции Турции в Сирии возле здания турецкого консульства в Милане.
Участники акции протеста против военной операции Турции в Сирии возле здания турецкого консульства в Милане.
Девушки спасают козу от природного пожара в Калифорнии.
Участники Всероссийской парусной регаты в акватории Геленджикской бухты.
Участники Всероссийской парусной регаты в акватории Геленджикской бухты.
Президент России Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встречи с иерархами христианских церквей Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встречи с иерархами христианских церквей Ближнего Востока.
Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца, который открывается в Санкт-Петербурге в ноябре.
Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца, который открывается в Санкт-Петербурге в ноябре.
Уличный торговец обувью в Дакке.
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.
Белая медведица Герда с медвежонком в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило во время праздника урожая "День тыквы".
Белая медведица Герда с медвежонком в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило во время праздника урожая "День тыквы".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время фотосессии на Даунинг-стрит, 10.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время фотосессии на Даунинг-стрит, 10.
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде.
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде.
Демонстрация на Площади мучеников в Бейруте.
Сойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске.
Сойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске.
Дети играют с фотоаппаратом в Национальном парке Улуру — Ката-Тьюта в Австралии.
Дети играют с фотоаппаратом в Национальном парке Улуру — Ката-Тьюта в Австралии.
Участники форума "Инвестиционная инициатива будущего" и робот в конференц-центре Короля Абдулазиза.
Участники форума "Инвестиционная инициатива будущего" и робот в конференц-центре Короля Абдулазиза.
Ралли в Бишкеке.
Модель перед показом коллекции модной марки David Sylvia дизайнера Hao Weimin на Неделе моды в Китае.
Модель перед показом коллекции модной марки David Sylvia дизайнера Hao Weimin на Неделе моды в Китае.