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РИА Новости

Лучшие фото недели: зомби-парад, гонки по бездорожью и Герда с медвежонком

11:00 01.11.2019 (обновлено: 13:06 01.11.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Pedro Pardo

Мехико перед празднованием Дня мертвых.

В преддверии празднования Дня Мертвых на улице Мехико
1 из 30

Мехико перед празднованием Дня мертвых.

© AFP 2019 / Pedro Pardo
© AP Photo / Hussein Malla

Задержание участников акции протеста в Бейруте.

Задержание участников акци протеста в Бейруте, Ливан
2 из 30

Задержание участников акции протеста в Бейруте.

© AP Photo / Hussein Malla
© AFP 2019 / John Wessels

Баобаб на опушке леса Бандиа в Сенегале.

Мужчина на окраине леса Бандиа, Сенегал
3 из 30

Баобаб на опушке леса Бандиа в Сенегале.

© AFP 2019 / John Wessels
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Участница зомби-парада в Киеве.

Участница парада зомби в Киеве
4 из 30

Участница зомби-парада в Киеве.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Девушка на улице Нью-Йорка.

Девушка на улице Нью-Йорка
5 из 30

Девушка на улице Нью-Йорка.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Беспорядки, возникшие во время акции протеста в Барселоне.

Акции протеста в Барселоне
6 из 30

Беспорядки, возникшие во время акции протеста в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© AFP 2019 / Albert Ivan Damanik

Конкурс по отлову поросят на фестивале свиней на озере Тоба в Муаре.

Конкурс по отлову свиней во время фестиваля свиней на озере Тоба в Муаре
7 из 30

Конкурс по отлову поросят на фестивале свиней на озере Тоба в Муаре.

© AFP 2019 / Albert Ivan Damanik
© AFP 2019 / Nicholas Kamm

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп раздают детям конфеты на праздновании Хеллоуина в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания раздают детям конфеты на праздновании Хэллоуина в Белом доме
8 из 30

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп раздают детям конфеты на праздновании Хеллоуина в Белом доме.

© AFP 2019 / Nicholas Kamm
© REUTERS / Instagram @dnlrlln

Пожар в мексиканском городе Валье-де-Гуадалупе.

Пожар в Валье-де-Гуадалупе, Мексика
9 из 30

Пожар в мексиканском городе Валье-де-Гуадалупе.

© REUTERS / Instagram @dnlrlln
© AFP 2019 / Valerie Baeriswyl

Акция протеста в Порт-о-Пренсе.

Акция протеста в Порт-о-Пренсе
10 из 30

Акция протеста в Порт-о-Пренсе.

© AFP 2019 / Valerie Baeriswyl
© REUTERS / Ahmed Yosri

Красочный забег в Эр-Рияде.

Участники красочного забега в Эр-Рияде
11 из 30

Красочный забег в Эр-Рияде.

© REUTERS / Ahmed Yosri
© AFP 2019 / Alexander Nemenov

Уличный музыкант Сергей Садов выступает у входа в метро в Москве.

Уличный музыкант Сергей Садов выступает у входа в метро в Москве
12 из 30

Уличный музыкант Сергей Садов выступает у входа в метро в Москве.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
© AFP 2019 / Roslan Rahman

Косплеер на Азиатском фестивале аниме в Сингапуре.

Косплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре
13 из 30

Косплеер на Азиатском фестивале аниме в Сингапуре.

© AFP 2019 / Roslan Rahman
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Участники акции протеста против военной операции Турции в Сирии возле здания турецкого консульства в Милане.

Участники протеста против турецкой военной операции в Сирии возле здания турецкого консульства в Милане
14 из 30

Участники акции протеста против военной операции Турции в Сирии возле здания турецкого консульства в Милане.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
© AFP 2019 / Frederic J. Brown

Девушки спасают козу от природного пожара в Калифорнии.

Девушки спасают козу во время природного пожара в Калифорнии
15 из 30

Девушки спасают козу от природного пожара в Калифорнии.

© AFP 2019 / Frederic J. Brown
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участники Всероссийской парусной регаты в акватории Геленджикской бухты.

Участники соревнований во время всероссийской парусной регаты в акватории Геленджикской бухты
16 из 30

Участники Всероссийской парусной регаты в акватории Геленджикской бухты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встречи с иерархами христианских церквей Ближнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встречи с иерархами христианских церквей Ближнего Востока
17 из 30

Президент России Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встречи с иерархами христианских церквей Ближнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца, который открывается в Санкт-Петербурге в ноябре.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
18 из 30

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца, который открывается в Санкт-Петербурге в ноябре.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Уличный торговец обувью в Дакке.

Уличный торговец обувью в Дакке
19 из 30

Уличный торговец обувью в Дакке.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© AFP 2019 / Richard Bouhet

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане
20 из 30

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.

© AFP 2019 / Richard Bouhet
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Белая медведица Герда с медвежонком в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило во время праздника урожая "День тыквы".

Белая медведица Герда и медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило во время праздника День тыквы
21 из 30

Белая медведица Герда с медвежонком в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило во время праздника урожая "День тыквы".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время фотосессии на Даунинг-стрит, 10.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время фотосессии на Дауинг-стрит, 10
22 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время фотосессии на Даунинг-стрит, 10.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Hadi Mizban

Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде.

Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
23 из 30

Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде.

© AP Photo / Hadi Mizban
© AFP 2019 / Anwar Amro

Демонстрация на Площади мучеников в Бейруте.

Демонстрация на Площади мучеников в Бейруте
24 из 30

Демонстрация на Площади мучеников в Бейруте.

© AFP 2019 / Anwar Amro
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Сойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске.

Сойка в городском парке Беличий остров после ночного снегопада в Петрозаводске
25 из 30

Сойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© AFP 2019 / Saeed Khan

Дети играют с фотоаппаратом в Национальном парке Улуру — Ката-Тьюта в Австралии.

Дети играют с фотоаппаратом в Национальном парке Улуру-Ката Тхута в Австралии
26 из 30

Дети играют с фотоаппаратом в Национальном парке Улуру — Ката-Тьюта в Австралии.

© AFP 2019 / Saeed Khan
© AFP 2019 / Fayez Nureldine

Участники форума "Инвестиционная инициатива будущего" и робот в конференц-центре Короля Абдулазиза.

Участники форума Инвестиционная инициатива будущего общаются рядом с роботом в конференц-центре Короля Абдулазиза
27 из 30

Участники форума "Инвестиционная инициатива будущего" и робот в конференц-центре Короля Абдулазиза.

© AFP 2019 / Fayez Nureldine
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр".
Участницы молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
28 из 30
Участницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Ралли в Бишкеке.

Ралли в Бишкеке
29 из 30

Ралли в Бишкеке.

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
© AFP 2019 / Wang Zhao

Модель перед показом коллекции модной марки David Sylvia дизайнера Hao Weimin на Неделе моды в Китае.

Модель перед показом коллекции модной марки David Sylvia, созданной дизайнером Hao Weimin на Неделе моды в Китае
30 из 30

Модель перед показом коллекции модной марки David Sylvia дизайнера Hao Weimin на Неделе моды в Китае.

© AFP 2019 / Wang Zhao
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