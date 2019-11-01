На Украине начала разваливаться правящая партия

Президентская фракция "Слуга народа", получившая после парламентских выборов 254 мандата в Верховной раде с фантастическими перспективами практически монопольного управления Украиной, более не выглядит сверкающим монолитом. Все изначально заложенные в ее основании конфликты и противоречия, наконец, проломили явную трещину в, казалось бы, стройных рядах этой юной политической силы.

Последний по времени скандал разразился на днях и обнажил внутренние проблемы депутатского корпуса во всей их унылой красе.

Кратко фабула. На голосование парламента был поставлен законопроект, который по замыслу авторов был призван сломать коррупционную схему при оформлении сделок с недвижимостью, широко и крайне прибыльно применявшуюся в интересах ряда бенефициаров, в том числе — народного депутата из условной группы Игоря Коломойского.

Ничто не предвещало дурного, ведь борьба с коррупцией — обязательная (и электорально питательная) часть программы всех политических сил, даже если смысл борьбы заключается в смене конечного бенефициара схем. Законопроект активно продвигала именно фракция "Слуга народа". Но случилось страшное — двенадцать депутатов из этой же самой фракции, члены комитета по финансовой политике, проголосовали против. По факту — как бы в поддержку коррупции. Скандал поднялся невообразимый: отщепенцев обвинили в том, что они якобы получили по $30 тысяч от неких граждан, желающих, чтобы все оставалось по-прежнему. Самое пикантное, что лидер группы голосовавших против, известный блогер Дубинский, ежедневно, жестко и высокохудожественно гвоздит коррупционеров, которые под видом кризиса просто крадут (самый мягкий заменитель крайне энергичного глагола, который применяет сам блогер) "наши гроши".

Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело, а параллельно началось театрализованное шоу, без которого представить себе политическую жизнь Украины никак невозможно.

Слухи о подкупе депутатов дошли до ушей главы государства, и он велел разобраться с виновниками в привычном шоу-стиле — "с применением детектора лжи".

Наиболее активная часть группы провинившихся пожелание президента встретила с азартом и восторгом, остальным ничего не оставалось, как присоединиться.

Как и следовало ожидать, обследование депутатов на полиграфе вылилось в публичный фарс, осмеянный как досужей публикой, так и специалистами в этой сфере. Испытуемые сами нанимали полиграфологов по своему выбору, а те сообщали гражданам, что, мол, информация им предоставлена скудная, поэтому пришлось ориентироваться на слухи и данные массмедиа. Не были соблюдены даже минимальные требования к процедуре, кое-кто разглядел, что не регистрировались обязательные физиологические показатели, а злые языки и вовсе утверждают, что кривые на мониторах были записаны заранее.

В общем, что называется, весело и креативно, с блек-джеком и пиарщицами.

Выводы в результате сделаны неоднозначные: то ли брали, то ли нет. В итоге скандал пошел на убыль, но обнажил вставшую в полный рост проблему слабой управляемости фракции и перспективы торга с представителями других политических сил.

А как великолепно все начиналось. Собранных с бору по сосенке слуг народа, в подавляющем своем большинстве не имевших и дня опыта управления хоть сколько-нибудь значительными коллективами, не говоря уже о государстве, свезли в курортный город Трускавец как бы для экспресс-обучения. На самом деле обучение свелось, скорее, к превентивному закошмариванию свадебных фотографов, ведущих корпоративов, поваров, актеров, безработных и прочих уважаемых народных избранников. Менторы объяснили им, что они, по сути, никто, ничто и звать никак, что народ оказал честь и доверие вовсе не им, а лично президенту Зеленскому, и что им предстоит много учиться и слушаться старших, чтобы стать настоящими законодателями. Ошалевшие от счастья новобранцы согласно кивали.

Затем, не теряя темпа, президент, глава его офиса и будущий спикер парламента объявили, что строить новую страну (всякая новая власть Украины желает непременно строить новую страну) необходимо в турборежиме. Что раскачиваться некогда и предстоит мгновенно принять десятки и сотни крайне необходимых законов, так сказать, не дожидаясь перитонита.

Поначалу все шло как нельзя лучше. Депутатов разбили на полтора десятка подгрупп, и они послушно жали на кнопки по велению своих звеньевых.

Но вечно так продолжаться не могло, ибо логика и психология диктуют неизбежные эволюции поведения. Вскоре после начала работы парламента руководитель фракции Давид Арахамия аккуратно сформулировал эту проблему — мол, депутатов пока не подкупают, но разные заинтересованные лица активно предлагают им советников и экспертов, из которых формируется некий back office.

Мало того. Некоторые депутаты действительно прониклись благородством собственной миссии и стали читать предлагаемые законопроекты, обнаруживая в них странности и иногда отказываясь их поддержать. После блистательного турборежимного начала голосования в Раде вскоре перестали быть такими уж безусловными.

Неблагодарность набранных "в интернете" депутатов не может не раздражать лидеров политической силы.

Но и это не главная проблема. Анализ состава фракции указывает на наличие в ней нескольких больших групп, которые зачастую имеют разные, а иногда и прямо противоположные цели и взгляды, поскольку управляются целым рядом внешних акторов, чтобы не сказать кукловодов. Главным, без сомнения, является олигарх Игорь Коломойский, который после бесславного финиша президентства Порошенко снова занимает лидирующие позиции, неприкрыто управляя "своими" депутатами, каковых эксперты насчитывают от трех до четырех десятков.

Кстати, в скандале с голосованием против упомянутого законопроекта засветились как раз преимущественно члены этой группы. Коломойский имеет, по сути, золотую акцию, поскольку в ситуации разброда и шатаний всегда может легко отмобилизовать собственных падаванов на требуемое голосование. Да и президент, от которого оптимисты ожидали решительного дистанцирования от Игоря Валерьевича, а то и уголовного преследования олигарха, на такие меры не решился. Поэтому сегодня Коломойский выглядит явным бенефициаром удачно сменившегося политического расклада.

Другие олигархи тоже обзавелись своими агентами влияния, хотя и не столь многочисленными.

Еще одна часть фракции СН управляется американскими кураторами незалежности и состоит из многолетних реципиентов грантовых программ. Их ласково называют соросятами и отмечают, что эта группа депутатов лоббирует законопроекты, часто противоположные тем, которые продвигает группа Коломойского. На эту группу, в частности, рассчитывает премьер Гончарук, одержимый либертарианскими идеями обустройства родины.

Условно бесхозные слуги народа тоже имеются. Идейных среди них немного, но глава фракции Арахамия уже высказывал озабоченность их недостаточной русофобией и даже подозревал в пророссийскости. Некоторых из них даже как будто планировали исключить из фракции, но решили повременить. Остальных постепенно прибирают к рукам заинтересованные лица из числа олигархов и внешних грантодателей.

Говорят, что размеры премий за правильное голосование сильно варьируются в зависимости от происхождения депутата. Для экс-фотографов, организаторов торжеств и никому не известных актеров достаточно и пяти тысяч долларов, которые пока кажутся им огромной суммой, а публику посолиднее якобы улещивают значительно питательнее. Впрочем, аппетиты растут и у неофитов государственного управления.

Озабоченные растущим своеволием членов фракции руководители политической силы даже пытались внедрить так называемый императивный мандат, по сути, превращающий депутатов в крепостных, но депутаты взбунтовались — мол, диктатуры не потерпим.