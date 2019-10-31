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РИА Новости

В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине

22:25 31.10.2019 (обновлено: 00:56 01.11.2019)
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© Фото : Александр АндреевКрым. Алушта. Профессорский уголок
Крым. Алушта. Профессорский уголок
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские парламентарии и дипломаты ответили на призыв Североатлантического альянса передать контроль над Крымом Украине, который прозвучал на заседании комиссии Украина — НАТО в Киеве.
Замглавы МИД Андрей Руденко заявил РИА Новости, что в дипломатическом ведомстве отнеслись к подобной "рекомендации" отрицательно.
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"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", — сказал он.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин посоветовал альянсу заниматься вопросами, которые напрямую касаются его компетенций.
Парламентарий отметил, что это заявление — открытое покушение на территориальную целостность и суверенитет страны. Он подчеркнул, что Россия по праву является великой державой, способной отстоять независимость, и любой регион страны — ее неотъемлемая часть.
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Депутат от Крыма Руслан Бальбек также отметил абсурдность заявления, заявив, что натовские комиссии — "не указ" России. Он добавил, что в заявлении организации "много политики и мало здравого смысла".

"Так что будут осуждать нас в Киеве или Брюсселе по поводу Крыма или нет — это как интершум: звук есть, а сути нет. А Украине приятно: в высоких кабинетах приняли, обласкали, дали надежду — правда, несбыточную", — добавил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеАлександр ШеринАндрей РуденкоГосдума РФНАТОВ мире
Популярные комментарии
Аляску пусть сначала вернут потом погорим про Крым)))
31 октября, 22:57
РСРоман Славянский
122181016
Один раз уже Хрущёв позаботился! ХВАТИТ!!! Наотдавались! И Донбасс,Одессу и ещё 6 областей. Ну не могут они выбирать между добром и злом. В крови у них продажность ради наживы. Ещё в армии СССР ради лычек кого хошь продавали.
31 октября, 23:47
Александр Есипов
11620002
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