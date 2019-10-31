Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T23:51Z
https://ria.ru/20191031/1560458736.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155337/44/1553374439_0:342:2730:1878_1036x0_80_0_0_8459347dda11381bd3ca8f4306c5e5be.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

20:21 31.10.2019 (обновлено: 23:51 31.10.2019)
4376
© Фото : Пресс-служба ВМФНовейший корвет Гремящий
Новейший корвет Гремящий
© Фото : Пресс-служба ВМФ
КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий", который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Глава государства осмотрел помещения корвета, системы вооружения и оборудования. Командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал российскому лидеру об особенностях управления новейшим кораблем.
Модель корвета проекта 20386
15 сентября, 18:25РИА Новости
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"Циркон" обязательно будет", — сказал Путин, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.
Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.
"Гремящий" станет первым кораблем — носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца года.
Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более двух тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около четырех тысяч морских миль, экипаж — 99 человек.
На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвете может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
ВМФ России
26 июля 2015, 10:00РИА Новости
Военно-морской флот России26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота - главной составляющей и основы морского потенциала страны. ВМФ предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.
19863144
Обсудить 13
Новое оружие РоссииГремящий (корвет)Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияКалининградБезопасность
Популярные комментарии
Очередная, какая уже за день, залепуха про погремушки, которые в первую очередь представляют опасность для того, кто ими чрезмерно балуется. То-ли похвастаться больше нечем, то-ли напугать кого-то пытаются, то-ли себя подбадривает...
31 октября, 21:15
mmirko.bellotti
11000256
чем он греметь собрался костями, чтобы враги его по звуку на сотни миль слушали
31 октября, 21:56
vivenya izalupki
4100231
Рекомендуем
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
18:18ДНР настаивает на отводе сил у Петровского в Донбассе четвертого ноября
18:15Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
18:15Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
18:12Четыре человека погибли при ДТП в Самарской области
18:11Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
18:07SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа
18:06Криклий должен уволиться после заявления о "репарациях", считают в Раде
18:00Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом
17:58Очевидец рассказал о подробностях пожара в доме в центре Москвы
17:57Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
17:56Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International
17:47Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн
17:44Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба
17:44На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
17:41Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек
17:38В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
17:32В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения
17:32В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку
17:31SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Лента новостейМолния