Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий" , который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Глава государства осмотрел помещения корвета, системы вооружения и оборудования. Командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал российскому лидеру об особенностях управления новейшим кораблем.

Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Циркон" обязательно будет", — сказал Путин, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу

Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.

"Гремящий" станет первым кораблем — носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца года.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более двух тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около четырех тысяч морских миль, экипаж — 99 человек.