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РИА Новости

Испания заявила о готовности принять климатический саммит вместо Чили

19:48 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПедро Санчес
Педро Санчес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МАДРИД, 31 окт – РИА Новости. Испания готова в случае необходимости принять у себя климатический саммит COP25 после того, как Чили отказалось проводить у себя это мероприятие, заявило правительство страны.
И.о. председателя правительства Педро Санчес передал президенту Чили Себастьяну Пиньере "готовность Испании сотрудничать во всем, что необходимо, в случае необходимости, принять саммит по климату в Мадриде", говорится в сообщении кабинета министров.
Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт передала эту информацию в ООН, оно будет обсуждаться в немецком Бонне на встрече межправительственной группы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:09РИА Новости
Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
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Педро СанчесСебастьян ПиньераЧилиИспанияВ мире
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