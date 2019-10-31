В КПРФ призвали запретить электронное голосование на выборах

"Принципиальная позиция партии - запретить все формы, как юридически значимые, вот этих всех электронных "штучек". Вот в Германии конституционный суд запретил, и у нас надо запретить. Хотите ГАС "Выборы"? Пусть она у вас будет информационно-справочной системой. Как вспомогательной - пожалуйста, но как имеющей юридическое значение - не знаю", - отметил он, говоря об электронном голосовании на круглом столе "Ремонт избирательной системы России. Как обеспечить честные выборы?".