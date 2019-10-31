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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды призвали Пентагон обеспечить бесполетную зону в Сирии

18:56 31.10.2019
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© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Сирийские курды призывают Пентагон обеспечить бесполетную зону в Сирии, заявила председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы призываем Пентагон не позволять Турции использовать сирийское воздушное пространство и создать бесполетную зону к востоку от Евфрата", - сказала Ахмед.
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
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Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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