В Совфеде ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявление комиссии Украина-НАТО, где альянс призвал Россию "вернуть" полуостров Украине, является словоблудием, и его авторы сами отдают себе в этом отчет, заявил РИА Новости крымский сенатор Сергей Цеков.
Ранее в четверг в Киеве комиссия Украина-НАТО одобрила заявление, в котором североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.
"Эти пустые заявления не предполагают никаких последствий и являются просто-напросто словоблудием. НАТО сама не верит, что Россия вдруг отдаст Крым Украине", - заявил Цеков.
По его словам, представители альянса еще несколько лет назад выработали "кальку" таких заявлений и теперь штампуют их от заседания к заседанию.