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РИА Новости

В Совфеде ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

18:44 31.10.2019 (обновлено: 06:05 01.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявление комиссии Украина-НАТО, где альянс призвал Россию "вернуть" полуостров Украине, является словоблудием, и его авторы сами отдают себе в этом отчет, заявил РИА Новости крымский сенатор Сергей Цеков.
Ранее в четверг в Киеве комиссия Украина-НАТО одобрила заявление, в котором североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:30РИА Новости
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом
"Эти пустые заявления не предполагают никаких последствий и являются просто-напросто словоблудием. НАТО сама не верит, что Россия вдруг отдаст Крым Украине", - заявил Цеков.
По его словам, представители альянса еще несколько лет назад выработали "кальку" таких заявлений и теперь штампуют их от заседания к заседанию.
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Сергей ЦековНАТОКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
МИД России нужно вызвать послов всех государств присутствовавших на этой сходке и вручить ноту за вмешательства во внутренние дела суверенного государства
31 октября, 18:58
AIAlex Ivanov
4501001
Я считал что в НАТО посерьезнее люди. Оказывается такие же словоблуды как хохлы
31 октября, 18:50
AIAlex Ivanov
3130001
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