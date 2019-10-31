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РИА Новости

Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"

18:40 31.10.2019 (обновлено: 19:03 31.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" якобы ослабляет Европу.
Парламентарий не согласился с украинским лидером.
"Северный поток — 2" усилит Европу перед лицом ненадежности Украины как транзитной страны, плачевного состояния ее ГТС, а также угрозы зависимости от дорогого газа из США", — написал он в твиттере.
По его словам, Европейский союз всегда выступал за диверсификацию поставок газа, которую, наравне с надежностью, гарантирует "Северный поток — 2".
Строительство газопровода Северный поток — 2
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"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Ранее Зеленский прокомментировал решение Дании, которая дала разрешение на прокладку участка магистрали на своей территории. Он заявил, что действия Копенгагена были ожидаемыми. При этом, по мнению украинского лидера, реализация газового проекта относится к области геополитики, а также "усиливает Россию и ослабляет Европу".
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.
Против прокладки магистрали выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд других государств, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
Россия неоднократно призывала не воспринимать "Северный поток — 2" как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
24140116
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Северный поток-2Совет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДанияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украине уже нужно забыть, что она страна транзитёр газа из России. Сколько можно верить этим провокаторам, что они такие надёжные партнёры. Халява кончилась.
31 октября, 19:20
Вячеслав Гаджиев
2900000
Ослабляет Европу в финансовом плане, теперь она будет вынуждена докармливать незалежную из своих запасов, если только не пошлёт куда подальше
31 октября, 18:44
Евгений Шевелев
1130000
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