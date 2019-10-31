Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" якобы ослабляет Европу.

Парламентарий не согласился с украинским лидером.

По его словам, Европейский союз всегда выступал за диверсификацию поставок газа, которую, наравне с надежностью, гарантирует "Северный поток — 2".

Ранее Зеленский прокомментировал решение Дании, которая дала разрешение на прокладку участка магистрали на своей территории. Он заявил, что действия Копенгагена были ожидаемыми. При этом, по мнению украинского лидера, реализация газового проекта относится к области геополитики, а также "усиливает Россию и ослабляет Европу".

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Против прокладки магистрали выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд других государств, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.