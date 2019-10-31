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РИА Новости

Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео

18:10 31.10.2019 (обновлено: 18:20 31.10.2019)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Видеорегистратор заснял лобовое столкновение двух автомобилей в Омской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщают "Вести".
Инцидент произошел в Азовском районе. На кадрах видно, что иномарку занесло при обгоне на скользкой дороге. Ее водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером.
Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в результате происшествия погибли водитель и пассажирка седана. Еще шесть человек доставили в больницу с различными травмами.
Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
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