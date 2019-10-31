Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Видеорегистратор заснял лобовое столкновение двух автомобилей в Видеорегистратор заснял лобовое столкновение двух автомобилей в Омской области , в результате которого погибли два человека. Об этом сообщают "Вести".

Инцидент произошел в Азовском районе. На кадрах видно, что иномарку занесло при обгоне на скользкой дороге. Ее водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в результате происшествия погибли водитель и пассажирка седана. Еще шесть человек доставили в больницу с различными травмами.