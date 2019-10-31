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РИА Новости

Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявили в МИД

17:08 31.10.2019
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя появившуюся в украинских СМИ информацию что саммит может состояться 15 ноября.
"Никакой информации по дате нет. Дата даже не обсуждается пока - до тех пор, пока не будет осуществлено все, о чем договаривались в Берлине в 2016 году"- сказал Руденко.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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