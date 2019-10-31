Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявили в МИД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя появившуюся в украинских СМИ информацию что саммит может состояться 15 ноября.

"Никакой информации по дате нет. Дата даже не обсуждается пока - до тех пор, пока не будет осуществлено все, о чем договаривались в Берлине в 2016 году"- сказал Руденко.