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РИА Новости
Ядерные технологии

В России показали эффективность уничтожения опасных радиоактивных отходов

17:06 31.10.2019
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© РИА Новости / Илья ГорбуновДальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
© РИА Новости / Илья Горбунов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские специалисты, работающие в рамках атомного проекта "Прорыв", добились уникального результата – они показали, что применение новых технологий "обезвреживания" опасных веществ, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), позволит в три раза быстрее, чем считалось ранее, снизить опасность этих остатков до малого уровня опасности природного урана.
Об этом рассказал научный руководитель проектного направления "Прорыв" госкорпорации "Росатом", научный руководитель предприятия Росатома АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Евгений Адамов, выступая на расширенном заседании научно-технического совета НИКИЭТ, посвященном 120-летию со дня рождения выдающегося конструктора атомной техники Николая Доллежаля.
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Одной из целей проекта "Прорыв" станет последовательное приближение к так называемому радиационно-эквивалентному (равновесному) захоронению радиоактивных веществ (это означает, что на хранение будут отправлены отходы с той же радиоактивностью, что и извлеченное ранее из недр урановое сырье). Более 99% всего природного урана составляет изотоп уран-238, радиоактивность которого мала.
В работающем в ядерных реакторах топливе накапливаются так называемые минорные актиниды — долгоживущие радиоактивные изотопы америция, кюрия, нептуния. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, и поэтому, как считают специалисты, необходимо создавать промышленные технологии их обезвреживания. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью так называемой трансмутации — "пережигания" наиболее опасных радионуклидов в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей.
По словам Адамова, еще недавно считалось, что добиться радиационного равновесия с помощью трансмутации минорных актинидов можно примерно за 300 лет.
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"В прошлом году мы получили уникальный результат. Если считалось, что для достижения радиационного равновесия нужно примерно 300 лет, то работы нашего главного радиоэколога, члена-корреспондента РАН Виктора Константиновича Иванова показали, что этот баланс, онкоравновесие (то есть вероятность раковых заболеваний от радиоактивных отходов и природного уранового сырья) достигается меньше, чем за 100 лет, что позволяет рассматривать замкнутый ядерный топливный цикл на базе реакторов на быстрых нейтронах с трансмутацией минорных актинидов в качестве окончательного эффективного решения проблемы ОЯТ", - сказал Адамов.
Проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Как отмечают специалисты, практическое использование результатов проекта "Прорыв" создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий, которые позволят обеспечить конкурентоспособность ядерной энергетики в сравнении с другими видами электрогенерации при безусловном приоритете безопасности.
В замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
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Ядерные технологииРосатомЕвгений АдамовРоссияНовости - Ядерные технологии
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