Песков опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября и встречу президента РФ Владимира Путина в рамках этого формата с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее украинские telegram-каналы сообщили, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться 15 ноября. По их данным, сначала планируется встреча четырёх лидеров, затем двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.

"Это не так, даты пока нет", - сказал Песков РИА Новости.