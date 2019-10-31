Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T16:28Z
https://ria.ru/20191031/1560446647.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/66/1555726658_0:0:2812:1581_1036x0_80_0_0_f26b33051730c79c3af3eba6c9bb54d7.jpg
РИА Новости

Песков опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября

16:28 31.10.2019
590
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября и встречу президента РФ Владимира Путина в рамках этого формата с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее украинские telegram-каналы сообщили, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться 15 ноября. По их данным, сначала планируется встреча четырёх лидеров, затем двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.
"Это не так, даты пока нет", - сказал Песков РИА Новости.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Здание Министерства иностранных дел РФ
9 октября, 18:32РИА Новости
В МИД назвали условия проведения саммита в "нормандском формате"
1920101
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Дата саммита в нормандском формате пока даже не обсуждается, заявили в МИД
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Для реализации "формулы Штайнмайера" надо еще многое сделать, заявил Лавров
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка
Вид на Балаклавскую бухту
В НАТО заявили о невозможности "нормальной" работы с Россией
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49Депутат Госдумы ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния