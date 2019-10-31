Песков опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября и встречу президента РФ Владимира Путина в рамках этого формата с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее украинские telegram-каналы сообщили, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться 15 ноября. По их данным, сначала планируется встреча четырёх лидеров, затем двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.
"Это не так, даты пока нет", - сказал Песков РИА Новости.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.