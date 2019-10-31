Самолет с и.о. премьера Испании вернулся в Мадрид из-за неполадок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес в четверг был вынужден отменить свой визит в Мурсию из-за проблем с самолетом, который летел из Мадрида, передает агентство Europa Press.
Сообщается, что Санчес направлялся в муниципалитет Лос-Алькасарес, который серьезно пострадал из-за действия циклона, обрушившегося на него в сентябре.
По данным местной радиостанции Onda Cero Murcia, Санчес вылетел из Мадрида на частном самолете, которому из-за технической неполадки пришлось вернуться обратно. Как пишет газета Razon, в самолете произошла разгерметизация и пилот принял решение возвращаться обратно.