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РИА Новости

Самолет с и.о. премьера Испании вернулся в Мадрид из-за неполадок

16:07 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес в четверг был вынужден отменить свой визит в Мурсию из-за проблем с самолетом, который летел из Мадрида, передает агентство Europa Press.
Сообщается, что Санчес направлялся в муниципалитет Лос-Алькасарес, который серьезно пострадал из-за действия циклона, обрушившегося на него в сентябре.
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По данным местной радиостанции Onda Cero Murcia, Санчес вылетел из Мадрида на частном самолете, которому из-за технической неполадки пришлось вернуться обратно. Как пишет газета Razon, в самолете произошла разгерметизация и пилот принял решение возвращаться обратно.
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Педро СанчесМадрид (город)В мире
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