"Автодор" опубликовал новые тарифы проезда по трассе М-11

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" опубликовала новые тарифы проезда по платной автотрассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Новая скоростная автодорога М-11 Москва - Санкт-Петербург проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей автотрассы планируется во второй половине ноября 2019 году. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в марте текущего года сообщал, что стоимость проезда по скоростной трассе М-11 будет составлять около 2 тысяч рублей.

"С 1 ноября начинает действовать новая тарифная сетка для пользователей платной дороги М-11. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера, который позволяет оплатить проезд без остановки. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля", - говорится в четверг в сообщении "Автодора", курирующего проект.

Отмечается, что дифференциация тарифной сетки в зависимости от дня недели коснется только водителей транспортных средств первой категории – легковых автомобилей и мотоциклов. Будний тариф действует в рабочие дни – с понедельника по четверг включительно. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.

Также имеет значение время совершения поездки. Ночной тариф действует в период с 01:00:00 до 05:59:59, дневной – с 06:00:00 до 00:59:59 следующего дня. Таким образом, если поездка совершается в пятницу в интервале с 00:00:00 до 00:59:59, действует тариф четверга, то есть стоимость проезда будет рассчитана по тарифу буднего дня. Временем совершения транзакции считается время выезда с платного участка.