Минпромторг не ожидает роста цен на молочные продукты

"Говорят о каких-то огромных капиталовложениях производителей в производственные линии, в покупку оборудования, что молочная продукция существенным образом подорожает. Стоимость кода - 50 копеек. При внедрении самого дорогого способа маркировки, а именно прямой печати на производстве в момент производства, на каждую единицу продукции еще будет добавляться 4 копейки. Если через полиграфические комплексы - ... это намного проще, намного дешевле будет, меньше копейки на единицу продукции. То есть никакого существенного подорожания быть не может", - сообщил замминистра.
"Сейчас есть достаточно острая дискуссия, нужна или не нужна маркировка в производстве готовой молочной продукции. Мы считаем, что, безусловно, нужна. Понятно, есть всегда отторжение чего-то нового, просто потому что не хочется этого делать. Зачем что-то менять, если в принципе то, что работает - все это устраивает", - сказал Евтухов в четверг.