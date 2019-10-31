Минпромторг не ожидает роста цен на молочные продукты

Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля. Минпромторг в конце сентября сообщил, что обязательная маркировка готовой молочной продукции должна будет начаться 1 июня 2020 года. Евтухов на пресс-конференции в четверг рассказал о трех возможных способах маркировки - печать кодов непосредственно в процессе производства (порядка 4 копеек себестоимости на единицу продукции), печать и наклейка этикетки (себестоимость - около 1 копейки), печать в типографии (себестоимость примерно 0,1 копейки).

"Говорят о каких-то огромных капиталовложениях производителей в производственные линии, в покупку оборудования, что молочная продукция существенным образом подорожает. Стоимость кода - 50 копеек. При внедрении самого дорогого способа маркировки, а именно прямой печати на производстве в момент производства, на каждую единицу продукции еще будет добавляться 4 копейки. Если через полиграфические комплексы - ... это намного проще, намного дешевле будет, меньше копейки на единицу продукции. То есть никакого существенного подорожания быть не может", - сообщил замминистра.

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") оценивал совокупные единовременные инвестиции на внедрение системы маркировки для отрасли в размере 25 миллиардов рублей, а ежегодные затраты - около 20 миллиардов. Союз ранее обращался в правительство РФ с просьбой оценить целесообразность эксперимента по маркировке молочной продукции.

"Сейчас есть достаточно острая дискуссия, нужна или не нужна маркировка в производстве готовой молочной продукции. Мы считаем, что, безусловно, нужна. Понятно, есть всегда отторжение чего-то нового, просто потому что не хочется этого делать. Зачем что-то менять, если в принципе то, что работает - все это устраивает", - сказал Евтухов в четверг.

По его словам, эксперимент по маркировке молочной продукции будет продолжаться до лета 2020 года. Вместе с тем будет предусмотрен переходный период, чтобы производители смогли адаптироваться к системе. "Поэтому ответственность будет наступать чуть позже, я думаю, что с конца следующего года. То есть времени для того, чтобы все отработать, достаточно", - указал замминистра.