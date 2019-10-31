В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Ракетные пуски, проведенные в последнее время Северной Кореей, свидетельствуют о том, что она таким образом повышает свой технический потенциал, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Есть разные аналитические мнения о целях, но в этом году ракетных пусков Северной Кореи чрезвычайно много. Думаю, это связано с тем, что Северная Корея стремится заполучить новые пусковые технологии. Это представляет большую проблему для нашей страны", - приводит слова министра телеканал NHK

В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.

Ранее о том, что ракеты, скорее всего, являются баллистическими малой дальности, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, осудив проведенные в четверг пуски. В связи с пусками в Японии прошло заседание Совета национальной безопасности, а по дипломатическим каналам в Пекине был передан протест.