Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:27Z
https://ria.ru/20191031/1560443815.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/23/1559362390_0:75:3071:1802_1036x0_80_0_0_5b5f6b8a966bc7685262a0222d5d5f21.jpg
РИА Новости

В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР

15:27 31.10.2019
199
© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно
Министр обороны Таро Коно
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр обороны Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Ракетные пуски, проведенные в последнее время Северной Кореей, свидетельствуют о том, что она таким образом повышает свой технический потенциал, заявил министр обороны Японии Таро Коно.
"Есть разные аналитические мнения о целях, но в этом году ракетных пусков Северной Кореи чрезвычайно много. Думаю, это связано с тем, что Северная Корея стремится заполучить новые пусковые технологии. Это представляет большую проблему для нашей страны", - приводит слова министра телеканал NHK.
Запуск ракет КНДР
13:44РИА Новости
Эксперт объяснил цель запуска ракет КНДР
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.
Ранее о том, что ракеты, скорее всего, являются баллистическими малой дальности, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, осудив проведенные в четверг пуски. В связи с пусками в Японии прошло заседание Совета национальной безопасности, а по дипломатическим каналам в Пекине был передан протест.
С мая этого года Северная Корея провела уже 12 пусков баллистических ракет и реактивных снарядов.
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
14:46РИА Новости
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
020000
Обсудить 2
Таро КоноМинистерство обороны ЯпонииСиндзо АбэЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Джокер
В Бельгии полиция "объявила в розыск" Джокера, Волдеморта и Фредди Крюгера
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
Президент США Дональд Трамп
США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео
Китай прокомментировал критику Помпео в адрес Компартии
Американские военнослужащие в Афганистане
Поддерживаемые ЦРУ афганские отряды убивали мирных жителей, заявила HRW
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Рейхстаг
Российский генконсул в Германии надеется на улучшения отношений с Берлином
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Россиянину в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков
Тегеран
Иран может объявить о наборе в первый отряд космонавтов в течение полугода
Прокуратура
Несовершеннолетних жителей Татарстана будут судить за похищение подростка
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Экономика Московской области показала прирост на 12,1%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния