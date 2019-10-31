Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе ФАС Дагестана Кубасаеву

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг смягчил приговор в части ограничения занимать определенные должности на госслужбе бывшему руководителю антимонопольной службы Дагестана Кубасаю Кубасаеву? осужденному на 5 лет за взятку деньгами, часами и ружьем, сообщили РИА Новости в суде.

В июле суд назначил Кубасаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 миллионов 300 тысяч рублей.

"Приговор Лефортовского районного суда изменён, смягчено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением административных и хозяйственных функций, до 3 лет", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Кубасаеву суд смягчил запрет занимать определенные должности на два года (ранее Лефортовский суд установил запрет на пять лет).

Как полагает следствие, в 2013-2015 годах Кубасаев, возглавляя управление ФАС России по Дагестану, получал взятки от директора одного из республиканских предприятий, выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Чиновник оказывал ему покровительство и попустительство по службе, а взамен получил два миллиона рублей, дорогие наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье. Свою вину Кубасаев не признал.