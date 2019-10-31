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РИА Новости

Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе ФАС Дагестана Кубасаеву

15:26 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг смягчил приговор в части ограничения занимать определенные должности на госслужбе бывшему руководителю антимонопольной службы Дагестана Кубасаю Кубасаеву? осужденному на 5 лет за взятку деньгами, часами и ружьем, сообщили РИА Новости в суде.
В июле суд назначил Кубасаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 миллионов 300 тысяч рублей.
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев
1 июля, 13:53РИА Новости
Экс-глава антимонопольной службы Дагестана получил пять лет колонии
"Приговор Лефортовского районного суда изменён, смягчено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением административных и хозяйственных функций, до 3 лет", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, Кубасаеву суд смягчил запрет занимать определенные должности на два года (ранее Лефортовский суд установил запрет на пять лет).
Как полагает следствие, в 2013-2015 годах Кубасаев, возглавляя управление ФАС России по Дагестану, получал взятки от директора одного из республиканских предприятий, выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Чиновник оказывал ему покровительство и попустительство по службе, а взамен получил два миллиона рублей, дорогие наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье. Свою вину Кубасаев не признал.
Как рассказала РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко, преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и иных лиц. С учетом того, что оно не связано с эпизодами, по которым обвиняются другие дагестанские чиновники, уголовное дело в отношении Кубасаева было выделено в отдельное производство.
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Московский городской судРоссияДагестанПроисшествия
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