Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попавшийся на интимной переписке с проституткой депутат Рады Богдан Яременко извинился за свой поступок после общения с украинским пранкером. Об этом сообщает "Страна.ua".
Как рассказал сам пранкер, известный под ником Джокер, ранее он переписывался с парламентарием под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.
Он предупредил Яременко, что пошли разговоры о его исключении из партии, но пообещал, что такого не случится.
"Уже активисты требуют дело открывать. <…> Якобы незаконная деятельность", — припугнул депутата пранкер.
После этого "генпрокурор" посоветовал Яременко удалить из социальных сетей пост, в котором нардеп утверждал, будто он специально провоцировал журналистов, чтобы они поймали его за непристойной перепиской.
"Еще хуже сделал", — написал пранкер.
Депутат признал вину и пояснил, что думал, что сидит в "защищенном углу", где никто не сможет снять экран его телефона. Этим он подтвердил подлинность вызвавшей скандал переписки.
В среду в СМИ появился диалог депутата Верховной рады Богдана Яременко с неизвестной женщиной. Парламентарий договаривался с ней о сексе за деньги. Он отреагировал на публикации СМИ постом в фейсбуке, в котором заявил, что переписка была "подстроена" ради провокации журналистов. Позднее он удалил эту запись и опубликовал пост с извинениями перед женой, детьми, коллегами и Зеленским.