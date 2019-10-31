Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попавшийся на интимной переписке с проституткой депутат Рады Богдан Яременко извинился за свой поступок после общения с украинским пранкером. Об этом сообщает " . Попавшийся на интимной переписке с проституткой депутат Рады Богдан Яременко извинился за свой поступок после общения с украинским пранкером. Об этом сообщает " Страна.ua ".

Как рассказал сам пранкер, известный под ником Джокер, ранее он переписывался с парламентарием под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.

Он предупредил Яременко, что пошли разговоры о его исключении из партии, но пообещал, что такого не случится.

"Уже активисты требуют дело открывать. <…> Якобы незаконная деятельность", — припугнул депутата пранкер.

После этого "генпрокурор" посоветовал Яременко удалить из социальных сетей пост, в котором нардеп утверждал, будто он специально провоцировал журналистов, чтобы они поймали его за непристойной перепиской.

"Еще хуже сделал", — написал пранкер.

Депутат признал вину и пояснил, что думал, что сидит в "защищенном углу", где никто не сможет снять экран его телефона. Этим он подтвердил подлинность вызвавшей скандал переписки.