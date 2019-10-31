Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T17:37Z
https://ria.ru/20191031/1560443336.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/80/1559348017_0:74:510:361_1036x0_80_0_0_e24a4437730340aad99e67b7d5978124.jpg
РИА Новости

Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку

15:17 31.10.2019 (обновлено: 17:37 31.10.2019)
584
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попавшийся на интимной переписке с проституткой депутат Рады Богдан Яременко извинился за свой поступок после общения с украинским пранкером. Об этом сообщает "Страна.ua".
Как рассказал сам пранкер, известный под ником Джокер, ранее он переписывался с парламентарием под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.
Он предупредил Яременко, что пошли разговоры о его исключении из партии, но пообещал, что такого не случится.
"Уже активисты требуют дело открывать. <…> Якобы незаконная деятельность", — припугнул депутата пранкер.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
22 октября, 03:39РИА Новости
Экс-депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
После этого "генпрокурор" посоветовал Яременко удалить из социальных сетей пост, в котором нардеп утверждал, будто он специально провоцировал журналистов, чтобы они поймали его за непристойной перепиской.
"Еще хуже сделал", — написал пранкер.
Депутат признал вину и пояснил, что думал, что сидит в "защищенном углу", где никто не сможет снять экран его телефона. Этим он подтвердил подлинность вызвавшей скандал переписки.
В среду в СМИ появился диалог депутата Верховной рады Богдана Яременко с неизвестной женщиной. Парламентарий договаривался с ней о сексе за деньги. Он отреагировал на публикации СМИ постом в фейсбуке, в котором заявил, что переписка была "подстроена" ради провокации журналистов. Позднее он удалил эту запись и опубликовал пост с извинениями перед женой, детьми, коллегами и Зеленским.
2390120
Обсудить 0
Богдан ЯременкоРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Мцхета, Светицховели
Грузинского митрополита лишили сана за оскорбление патриарха
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния