В ОП рассказали, как россияне оценивают нацпроект "Образование"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Больше половины россиян считают, что нацпроект "Образование" может поспособствовать повышению престижа педагогической профессии, ещё 38% верят, что он изменит в лучшую сторону качество подготовки школьников, говорится в представленных на форуме "Сообщество"​ результатах исследования, проведенного комиссией Общественной палаты РФ по развитию образования и науки.

Уверенность в том, что проект "Образование" существенно изменит в лучшую сторону качество российского школьного образования, выразили 37,96%. 45,6 ответили "не уверен", 5,29% - "однозначно нет". Остальные не связывают качество образования с реализацией каких-либо проектов.

Полную убежденность в том, что проект "Образование" поможет повышению престижа педагогической профессии, выразили 18,06%, еще 50,57% сказали "возможно, да". Вариант "скорее нет" выбрали 17,48%, "однозначно нет" - 4,51%, остальные воздержались от ответа.

На вопрос "Сможет ли национальный проект "Образование" обеспечить прорыв российского образования и позволить России войти в число ведущих стран мира по уровню образования" 35,12% ответили "да". Еще 48,39% - "не уверен", 11,83% сказали, что качество образования не зависит от проектов, и только 4,66% выбрали вариант "нет".

Исследование комиссии ОП РФ проводилось методом анкетирования. Всего было обработано 11 852 ответа.

"Сегодня очень важно и для школьников, и для их родителей понимать будущие профессии, которые будут востребованы не сегодня, не завтра, а в дальней перспективе. Все опросы говорят, что через несколько лет в зоне риска вообще находится более 30% профессий, которые на сегодняшний день являются вполне благополучными и успешными. Поэтому столь важно обсуждение проекта "Образование", - рассказал глава комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Михаил Погосян на форуме "Сообщество".