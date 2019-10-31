Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:02Z
https://ria.ru/20191031/1560442167.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_cca9153f0e04cc92cd7971a351de0ecc.jpg
РИА Новости

В ОП рассказали, как россияне оценивают нацпроект "Образование"

14:52 31.10.2019 (обновлено: 15:02 31.10.2019)
173
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Больше половины россиян считают, что нацпроект "Образование" может поспособствовать повышению престижа педагогической профессии, ещё 38% верят, что он изменит в лучшую сторону качество подготовки школьников, говорится в представленных на форуме "Сообщество"​ результатах исследования, проведенного комиссией Общественной палаты РФ по развитию образования и науки.
Уверенность в том, что проект "Образование" существенно изменит в лучшую сторону качество российского школьного образования, выразили 37,96%. 45,6 ответили "не уверен", 5,29% - "однозначно нет". Остальные не связывают качество образования с реализацией каких-либо проектов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
8 августа, 22:59Пензенская область
Пензенская область победила в конкурсе в рамках нацпроекта "Образование"
Полную убежденность в том, что проект "Образование" поможет повышению престижа педагогической профессии, выразили 18,06%, еще 50,57% сказали "возможно, да". Вариант "скорее нет" выбрали 17,48%, "однозначно нет" - 4,51%, остальные воздержались от ответа.
На вопрос "Сможет ли национальный проект "Образование" обеспечить прорыв российского образования и позволить России войти в число ведущих стран мира по уровню образования" 35,12% ответили "да". Еще 48,39% - "не уверен", 11,83% сказали, что качество образования не зависит от проектов, и только 4,66% выбрали вариант "нет".
Исследование комиссии ОП РФ проводилось методом анкетирования. Всего было обработано 11 852 ответа.
"Сегодня очень важно и для школьников, и для их родителей понимать будущие профессии, которые будут востребованы не сегодня, не завтра, а в дальней перспективе. Все опросы говорят, что через несколько лет в зоне риска вообще находится более 30% профессий, которые на сегодняшний день являются вполне благополучными и успешными. Поэтому столь важно обсуждение проекта "Образование", - рассказал глава комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Михаил Погосян на форуме "Сообщество".
Национальный проект "Образование" предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сроки реализации - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
Школьные рюкзаки
6 августа, 16:45Тюменская область
Десять новых школ появится в Тюменской области по нацпроекту "Образование"
101023
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбщественная палата РФМихаил ПогосянРоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Школьник расплачивается за обед
Кузнецова призвала системно решать проблемы питания аллергиков в школах
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме разрыва между муниципалитетами и госвластью
В школе
Роскомнадзор обсудит с родителями подмосковных школьников скандальные тесты
школа
Российских школьников на "Уроках цифры" обучат большим данным
Элеонора Митрофанова
В Россотрудничестве сообщили о ситуации с квотами для иностранных студентов
Школьник за компьютером
Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах
Семейная пара с ребенком
В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"
Строительство газопровода Северный поток-2
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
Мама ругает сына
Объем домашних заданий должен быть минимальным, заявила депутат
Бронетехника украинской армии
В ЛНР заявляют о бронетехнике ВСУ вблизи участка отвода сил
Калининград
Путин заявил, что необходимо улучшать транспортную доступность Калининграда
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Капсулы
Минздрав изменит порядок определения цены контракта по закупке лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния