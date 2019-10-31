ЦБ считает штрафы самым гуманным способом побудить водителей покупать ОСАГО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Штрафы за езду без ОСАГО – это самое простое и не слишком жёсткое средство, которое может побудить водителей исполнять закон и покупать полис, заявил журналистам глава департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния на полях "Форума лидеров страхового рынка".

Он напомнил, что основная цель дискуссий о штрафах и других возможных наказаниях за езду без полиса ОСАГО – это защита потребителя, который честно купил полис: если возложить обязанность на страховые компании платить в любом случае, даже при отсутствии у виновника ДТП полиса ОСАГО, это приведет к росту выплат страховщиков и повысит нагрузку именно на добросовестных водителей, при этом те, кто избегал покупки полиса раньше, не получат стимула его покупать и впредь.

"Позиция Центрального банка здесь однозначна: нужно обеспечивать выполнение закона, чтобы у каждого был полис. Альтернативные предложения о том, что давайте за это заплатит страховая компания, говорит о том, что мы каждому клиенту навязываем в обязательном порядке купить "неполный полис каско". "А" - это неправильно, "б" - получается, за это будут платить те граждане, которые исполняют закон. На них будет многократно возрастать нагрузка в этой части. По нашим оценкам, сегодня это будет не менее 16,6% роста (выплат - ред.)", - пояснил Габуния.

По его словам, нужно стимулировать исполнение закона об ОСАГО, и проще и гуманнее это сделать с помощью штрафов для водителей, ездящих без полиса. "Это самый легко имплементируемый и простой для потребителя способ. Остальные будут звучать крайне жестко – лишение прав и так далее. Мне кажется, что это уже избыточно", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие еще способы можно было бы использовать, помимо штрафов.

Габуния также упомянул о том, что фото- и видеофиксация могли бы стимулировать россиян исполнять закон.