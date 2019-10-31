Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:08Z
https://ria.ru/20191031/1560441412.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_0:36:3077:1767_1036x0_80_0_0_634e0815aad78cec9bf827f711f471fb.jpg
РИА Новости

ЦБ считает штрафы самым гуманным способом побудить водителей покупать ОСАГО

15:08 31.10.2019
135
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Штрафы за езду без ОСАГО – это самое простое и не слишком жёсткое средство, которое может побудить водителей исполнять закон и покупать полис, заявил журналистам глава департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния на полях "Форума лидеров страхового рынка".
Он напомнил, что основная цель дискуссий о штрафах и других возможных наказаниях за езду без полиса ОСАГО – это защита потребителя, который честно купил полис: если возложить обязанность на страховые компании платить в любом случае, даже при отсутствии у виновника ДТП полиса ОСАГО, это приведет к росту выплат страховщиков и повысит нагрузку именно на добросовестных водителей, при этом те, кто избегал покупки полиса раньше, не получат стимула его покупать и впредь.
Страховой полис ОСАГО
12:36РИА Новости
Депутат призвал бороться с подделкой полисов ОСАГО вместо повышения штрафов
"Позиция Центрального банка здесь однозначна: нужно обеспечивать выполнение закона, чтобы у каждого был полис. Альтернативные предложения о том, что давайте за это заплатит страховая компания, говорит о том, что мы каждому клиенту навязываем в обязательном порядке купить "неполный полис каско". "А" - это неправильно, "б" - получается, за это будут платить те граждане, которые исполняют закон. На них будет многократно возрастать нагрузка в этой части. По нашим оценкам, сегодня это будет не менее 16,6% роста (выплат - ред.)", - пояснил Габуния.
По его словам, нужно стимулировать исполнение закона об ОСАГО, и проще и гуманнее это сделать с помощью штрафов для водителей, ездящих без полиса. "Это самый легко имплементируемый и простой для потребителя способ. Остальные будут звучать крайне жестко – лишение прав и так далее. Мне кажется, что это уже избыточно", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие еще способы можно было бы использовать, помимо штрафов.
Оформление полиса ОСАГО
21 октября, 11:02РИА Новости
Эксперты АКРА считают неизбежным рост стоимости ОСАГО
Габуния также упомянул о том, что фото- и видеофиксация могли бы стимулировать россиян исполнять закон.
Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал об итогах эксперимента с дорожными камерами, которые фиксируют водителей без полиса ОСАГО. Некоторые водители после получения писем-уведомлений с этих камер обратились в РСА за разъяснениями, будучи уверены, что у них есть действующий полис. Выяснилось, что половина обратившихся не подозревает о том, что ездит с поддельным ОСАГО.
Стоимость владения автомобилем в России
14 сентября 2016, 18:48РИА Новости
Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
2010110
Обсудить 1
ОСАГОАвтоЦентральный Банк РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Со здания военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову
Строительство газопровода Северный поток-2
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Виды Москвы
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре
Мцхета, Светицховели
Грузинского митрополита лишили сана за оскорбление патриарха
Кремлевская набережная в Москве
Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о просьбах увеличить число передач с субтитрами
Больница
Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Сотрудники МЧС РФ
На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Лента новостейМолния