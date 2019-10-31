Количество ДТП в Кировской области выросло в полтора раза из-за снегопада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий в Кировской области за минувшие сутки выросло в 1,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Неблагоприятные погодные условия, осадки в виде мокрого снега и метели, а также смена температурного режима с плюса на минус в среду привели к осложнению ситуации на дорогах Кировской области.
"За минувшие сутки на дорогах региона произошло 69 автоаварий с материальным ущербом, в то время как обычно фиксируется 40-50 аварий, то есть примерно в 1,5 раза больше среднесуточных показателей. К счастью, обошлось без жертв. Наибольшее количество ДТП было зафиксировано вечером в среду, когда люди стали возвращаться с работы. Так, в Кирове произошло несколько аварий, в которых участниками были одновременно 5 автомобилей. В частности, такие ДТП зарегистрированы на улицах Розы Люксембург и на улице Советской", - рассказал представитель регионального управления ГИБДД.
Собеседник агентства подчеркнул, что на многих автомобилях, попавших в ДТП, не установлена зимняя резина.
"Госавтоинспекция Кировской области рекомендует водителям быть предельно внимательными в сложных погодных условиях. Улицы заснежены, сейчас сотрудники ГИБДД осуществляют надзор за теми службами, которые должны убирать город. В конце дня посмотрим результаты – возможно, будут возбуждены административные дела в отношении дорожных служб. Сейчас остановка нормальная – город не стоит", - отметили в ведомстве.
По информации администрации Кирова, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Ночью на улицах города работали 80 единиц спецтехники и 100 рабочих, которые занимались расчисткой трасс и пешеходных зон.