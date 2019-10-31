Количество ДТП в Кировской области выросло в полтора раза из-за снегопада

"За минувшие сутки на дорогах региона произошло 69 автоаварий с материальным ущербом, в то время как обычно фиксируется 40-50 аварий, то есть примерно в 1,5 раза больше среднесуточных показателей. К счастью, обошлось без жертв. Наибольшее количество ДТП было зафиксировано вечером в среду, когда люди стали возвращаться с работы. Так, в Кирове произошло несколько аварий, в которых участниками были одновременно 5 автомобилей. В частности, такие ДТП зарегистрированы на улицах Розы Люксембург и на улице Советской", - рассказал представитель регионального управления ГИБДД.