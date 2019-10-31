В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий ВСУ

Сотрудники МЧС ДНР во время учений

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. В Донбассе пройдут совместные учения спасателей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне поступившей информации о готовящейся диверсии украинских силовиков, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"Будут отработаны вопросы межреспубликанского взаимодействия функциональных и территориальных подсистем и их звеньев Единой государственной системы гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в заявлении министра.

Он уточнил, что соответствующее распоряжение дал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Учения пройдут 5-9 ноября под руководством МЧС республики.

По данным министерства, в них примут участие республиканские и местные органы власти, расчеты и техника МЧС, МВД, Минздрава и Минтранса.

Они отработают эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации, развертывание пунктов временного размещения населения, обеспечение граждан предметами первой необходимости, а также оказание психологической помощи.