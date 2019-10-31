Путин заявил, что нужна защита врачей при утрате наркотических препаратов

"Мы знаем, к сожалению, случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик. Здесь мы должны думать о том, как защитить общество от этого криминала", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.

При этом Путин указал, что избыточные требования ведут к негативным последствиям, "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать". "Очень просто (выйти из этой ситуации) - органам медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер нормы, может носить нормативный характер. Надо все это продумать, мы уже говорили с коллегами на этот счет… коллеги об этом знают", - заключил президент.