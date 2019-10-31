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РИА Новости

Путин заявил, что нужна защита врачей при утрате наркотических препаратов

14:15 31.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо разработать нормы, которые позволят уйти от избыточной ответственности врачей за утрату наркотических препаратов.
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"Мы знаем, к сожалению, случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик. Здесь мы должны думать о том, как защитить общество от этого криминала", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
При этом Путин указал, что избыточные требования ведут к негативным последствиям, "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать". "Очень просто (выйти из этой ситуации) - органам медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер нормы, может носить нормативный характер. Надо все это продумать, мы уже говорили с коллегами на этот счет… коллеги об этом знают", - заключил президент.
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врачиЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияКалининград
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