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РИА Новости

По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин

13:59 31.10.2019 (обновлено: 14:46 31.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Нужно предпринимать экстренные меры по улучшению ситуации с местами в школах, учитывая будущие демографические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил, что в стране было два больших демографических сбоя: в 1943-1944 годах и в середине 90-х. Он отметил, что сейчас эти два спада сошлись вместе, в детородный возраст вошло малочисленное поколение, поэтому количество детей не может быть слишком большим, и наблюдается естественный спад и убыль населения.
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Однако предпринятые меры привели к тому, что в предыдущее десятилетие в России наблюдался естественный прирост населения, и сейчас детей школьного возраста оказалось больше, чем планировали, отметил президент.
"В целом у нас на миллион больше (детей – ред.) по текущим измерениям, и не хватает мест в школах. Но мы должны иметь в виду, что... у нас по синусоиде идет демографическая ситуация... Нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах. Но надо быть гибкими и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Он добавил, что решать вопрос надо так, чтобы не только использовать имеющиеся учреждения, но и строить новые. "От этого никуда не денешься", - сказал Путин, отметив, что при строительстве новых школ нужно знать, что с ними делать, если они со временем перестанут быть востребованными.
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