По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Нужно предпринимать экстренные меры по улучшению ситуации с местами в школах, учитывая будущие демографические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил, что в стране было два больших демографических сбоя: в 1943-1944 годах и в середине 90-х. Он отметил, что сейчас эти два спада сошлись вместе, в детородный возраст вошло малочисленное поколение, поэтому количество детей не может быть слишком большим, и наблюдается естественный спад и убыль населения.

Однако предпринятые меры привели к тому, что в предыдущее десятилетие в России наблюдался естественный прирост населения, и сейчас детей школьного возраста оказалось больше, чем планировали, отметил президент.

"В целом у нас на миллион больше (детей – ред.) по текущим измерениям, и не хватает мест в школах. Но мы должны иметь в виду, что... у нас по синусоиде идет демографическая ситуация... Нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах. Но надо быть гибкими и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.