Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии

"При реализации крупных договоренностей на земле какие-то шероховатости неизбежны. Я не слышал о подтверждении прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договоренности российско-турецкого меморандума от 22 октября", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.