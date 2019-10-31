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РИА Новости

Военные летчики из России и Сербии уничтожили воздушные цели под Астраханью

13:54 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29
Многоцелевой истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военные летчики России и Сербии поразили более 10 воздушных целей в ходе совместных учений "Барс-2019", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе двустороннего российско-сербского летно-тактического учения "Барс-2019", проводимого в Астраханской области, экипажи истребителей МиГ-29СМТ уничтожили более 10 воздушных целей", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие также отработали пуски неуправляемых ракет и стрельбу из пушки по наземным целям на полигоне Ашулук, обозначающим объекты условного противника.
Днем ранее в рамках учений экипажи вертолётов Ми-8АМТШ отработали задачи поисково-спасательного обеспечения полетов и эвакуации условно пострадавшего экипажа. Экипажи самолетов МиГ-29СМТ осуществляли отработку наступательных и оборонительных действий, а также перехват воздушных целей.
В учениях "Барс-2019" принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ.
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МиГ-29СербияАстраханская областьБезопасность
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