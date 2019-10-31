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РИА Новости

НАТО поможет Украине на пути реформ в обороне, заявил Столтенберг

13:20 31.10.2019
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© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине на пути внедрения реформ в секторе безопасности и обороны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве.
В украинской столице в четверг прошло заседание комиссии НАТО-Украина.
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"НАТО продолжит предоставлять практическую помощь и консультации (Украине – ред.) для дальнейшего внедрения реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии с законом о нацбезопасноти, для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшинств, для борьбы с коррупцией, чтобы все аспекты общественной жизни были открытыми и прозрачными", - заявил Столтенберг.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
12:04Радио Sputnik
Слияние с НАТО укрепит обороноспособность Украины, уверен Зеленский
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