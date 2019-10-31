НАТО поможет Украине на пути реформ в обороне, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе. Архивное фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе

© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине на пути внедрения реформ в секторе безопасности и обороны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве.

В украинской столице в четверг прошло заседание комиссии НАТО-Украина.

"НАТО продолжит предоставлять практическую помощь и консультации (Украине – ред.) для дальнейшего внедрения реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии с законом о нацбезопасноти, для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшинств, для борьбы с коррупцией, чтобы все аспекты общественной жизни были открытыми и прозрачными", - заявил Столтенберг.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.